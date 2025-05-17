Kaza, saat 07.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Armutlu yolu üzerinde yaşandı. Narlı yönüne seyir halinde olan 16 MCT plakalı işçi servis minibüsü, karşı yönden gelen 16 BCM 379 plakalı otomobille henüz bilinmeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle her iki araçta bulunan kişiler sıkıştı. Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Araçlardan çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gemlik Devlet Hastanesi ve Muradiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle trafikte kısa süreli aksama yaşanırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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