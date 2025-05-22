Edinilen bilgilere göre olay, dün saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Soygun için kuyumcu dükkanına giren 2 şüpheliden biri tabancayla Suriye uyruklu kuyumcu Muaayed Shao'dan altınları vermesini istedi. Shao altınları vermek istemeyince şüphelilerden biri kuyumcuya 2 el ateş etti. Muaayed Shao yere yığılırken, saldırgan, yanındaki arkadaşıyla beraber kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Shao, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Muaayed Shao'nun cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Suriye'ye kaçma hazırlığı yaptığını tespit eden ekipler, sınır çevresinde önlem aldı. Çevrede çalışma yapan ekipler, şüphelileri saklandıkları zeytinlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.