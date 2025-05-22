Yenimahalle Belediyesi’nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 3. Geleneksel Kitap Fuarı başlıyor. Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımla fuarın Batıkent’teki Murat Karayalçın Kent Meydanı’nda gerçekleştirileceğini duyurdu.

Kitap severleri yazarlarla buluşturacak olan fuarda imza günleri ve söyleşiler de yer alacak. Geniş bir katılımla gerçekleşmesi beklenen Yenimahalle Kitap Günleri, her gün saat 11.00 ile 22.00 arasında ziyaret edilebilecek.

Yenimahalle Belediyesi, özellikle gençleri kitapla buluşturmayı ve okuma kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyor. Etkinlik boyunca çok sayıda yayınevi ve yazar okurlarla bir araya gelecek.