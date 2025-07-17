Yenimahalle Belediyesi, yaz akşamlarını unutulmaz kılmak adına düzenlediği açık hava sinema günlerine devam ediyor.
Yenimahalle Belediyesi, Sinemaseverlere buluşturacak etkinlik kapsamında 'Bir Cumhuriyet Şarkısı' filminin izleneceğini duyurdu. Film izleme etkinliğinin 18 Temmuz Cuma Günü saat 20.30'da Gazi Mahallesi Şenol Caddesi'nde düzenleneceği ifade edildi. Belediye etkinlik kapsamında meyve suyu ve patlamış mısır ikramının olacağını belirtti.
Yenimahalle Belediyesi, etkinliğe tüm vatandaşları davet ederken açık hava sineması günlerinin devam edeceğini belirtti.
Muhabir: Haber Merkezi