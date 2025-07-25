Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki semt pazarını ziyaret etti. Pazarcı esnafı ve vatandaşlarla birebir sohbet eden Özel, artan fiyatlar ve alım gücünün düşmesiyle ilgili şikâyetleri dinledi.

Ziyaret sırasında birçok vatandaş, geçim sıkıntısı yaşadıklarını dile getirerek, “Artık bu yönetimin değişmesi gerekiyor” dedi. Pazarcı esnafı ise hem maliyetlerin yükseldiğini hem de satışların azaldığını belirtti.

Özgür Özel, vatandaşın sesini duymaya geldiklerini vurgularken, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. CHP lideri güncel ekonomik sorunlara karşı çözüm önerilerini anlatmayı da ihmal etmedi. Özel, partisinin halkla temasını sürdüreceğini ve yerel sorunların Meclis gündemine taşınacağını belirtti.