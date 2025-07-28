Yenimahalle Belediyesi ile Türk Eğitim Vakfı (TEV) ortaklığında hayata geçirilen Kız Öğrenci Yurdu projesinde sona yaklaşıldı. Beştepe Mahallesi’nde yükselen yurt binasında inşaat çalışmaları tamamlanırken, iç düzenleme ve çevre düzenlemesine yönelik peyzaj uygulamaları başladı.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, yapımı tamamlanmak üzere olan tesiste incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Başkan Yaşar, “Beştepe gibi kıymetli bir bölgede yer alan bu arsayı, eğitim alanında uzman bir kurum olan Türk Eğitim Vakfı’na, kız öğrencilerimizin barınma ihtiyacını karşılamak üzere tahsis ettik. Bu yurt, kalacak yer bulamadığı için eğitimine devam edemeyen pek çok kız çocuğuna umut olacak,” dedi.

“Eğitime Eşit Erişim Olmadan Gelecek Kurulamaz”

Yeni eğitim-öğretim yılında kapılarını öğrencilere açacak olan yurtla ilgili konuşan Yaşar, ekonomik zorlukların öğrencilerin eğitim hayatını olumsuz etkilediğine dikkat çekti. “Ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesine ulaşması, başta kız çocuklarımız olmak üzere tüm gençlerin eğitim almasıyla mümkün. Artan kiralar ve geçim sıkıntıları nedeniyle birçok öğrenci okulu bırakma noktasına geliyor. Bu yüzden barınma imkânı sağlamak bizim için çok önemli,” ifadelerini kullandı.

Yenimahalle Belediyesi olarak eğitim yatırımlarına her zaman öncelik verdiklerini belirten Yaşar, “Eşit eğitim imkanının bulunmadığı bir ülkede sağlıklı bir gelecekten söz edemeyiz. TEV gibi köklü bir vakıfla çalışmaktan gurur duyuyoruz. Şimdiden ön kayıt süreci başlayan yurdumuz, öğrencilerimize hijyenik, düzenli ve güvenli bir ortamda barınma olanağı sunacak,” dedi.

324 Öğrenciye Modern Yurt Hizmeti

7 bin 300 metrekare kapalı alana sahip yurt binası, 81 oda ile toplam 324 öğrenciye ev sahipliği yapacak. İçerisinde çok amaçlı salonlar, etüt alanları, yemekhane, revir, çamaşırhane, spor salonu, kütüphane ve dinlenme alanları bulunan yurt, çağdaş ve konforlu bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor.

Başkan Yaşar, sözlerini “Kız öğrenci yurdumuzun tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyor, eğitime verdiğimiz desteği her zaman sürdüreceğimizi belirtmek istiyorum” diyerek tamamladı.