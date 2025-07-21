Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla başlattığı aşure lokması ikramını bu yıl da sürdürüyor. “Paylaştıkça Çoğalan Bereket” sloganıyla yapılan etkinlikte, farklı mahallelerde binlerce vatandaşa aşure dağıtılıyor.
19 Temmuz'da Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’ndan başlayan ikramlar, 27 Temmuz’a kadar ilçenin birçok noktasında devam edecek. Vatandaşlar saat 19.30’da kurulan aşure sofralarında buluşarak bu geleneksel lezzeti birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tüm vatandaşları ikram noktalarına davet ederek, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. “Aşure birliktir, beraberliktir. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Aşure ikram takvimi:
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19 Temmuz: Batıkent Murat Karayalçın Meydanı
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20 Temmuz: Ragıp Tüzün Parkı
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21 Temmuz: Karşıyaka İş Merkezi Önü
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22 Temmuz: Çakırlar Turgut Özal Cumhuriyet
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23 Temmuz: Şentepe Müslüm Gürses Parkı
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24 Temmuz: Şentepe Oğultürk Pazar Yeri
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25 Temmuz: Demetevler 361. Cad. Kapalı Pazar Yeri
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25 Temmuz: Gazi Merkez Cami Önü (Cuma namazı çıkışı)
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27 Temmuz: Ata Kapalı Pazar Yeri
Tüm halkın davetli olduğu etkinliklerde, aşure kazanları kardeşlik için kaynıyor.