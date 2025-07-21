Yenimahalle Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla başlattığı aşure lokması ikramını bu yıl da sürdürüyor. “Paylaştıkça Çoğalan Bereket” sloganıyla yapılan etkinlikte, farklı mahallelerde binlerce vatandaşa aşure dağıtılıyor.

19 Temmuz'da Batıkent Murat Karayalçın Meydanı’ndan başlayan ikramlar, 27 Temmuz’a kadar ilçenin birçok noktasında devam edecek. Vatandaşlar saat 19.30’da kurulan aşure sofralarında buluşarak bu geleneksel lezzeti birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, tüm vatandaşları ikram noktalarına davet ederek, dayanışma ve kardeşlik vurgusu yaptı. “Aşure birliktir, beraberliktir. Bu geleneği yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.

Aşure ikram takvimi:

19 Temmuz : Batıkent Murat Karayalçın Meydanı

20 Temmuz : Ragıp Tüzün Parkı

21 Temmuz : Karşıyaka İş Merkezi Önü

22 Temmuz : Çakırlar Turgut Özal Cumhuriyet

23 Temmuz : Şentepe Müslüm Gürses Parkı

24 Temmuz : Şentepe Oğultürk Pazar Yeri

25 Temmuz : Demetevler 361. Cad. Kapalı Pazar Yeri

25 Temmuz : Gazi Merkez Cami Önü (Cuma namazı çıkışı)

27 Temmuz: Ata Kapalı Pazar Yeri

Tüm halkın davetli olduğu etkinliklerde, aşure kazanları kardeşlik için kaynıyor.