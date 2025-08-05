Kaza, saat 07.00 sıralarında Burdur merkez Özgür Mahallesi 1. Oto Tamirciler Sitesi kavşağında meydana geldi. Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurdunda güvenlik görevlisi olarak çalışan Hüseyin Öz’ün kullandığı 15 AD 176 plakalı motosiklet ile H.C.G. (21) yönetimindeki 20 AIG 917 plakalı kamyonet, kontrolsüz kavşakta çarpıştı.

Genç Kadın Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet üzerindeki Hüseyin ve İlknur Öz çifte yola savruldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İlknur Öz’ün yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı sürücü Hüseyin Öz ise ambulansla Burdur Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Öz’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

5 Mayıs’ta Evlenmişlerdi

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kamyonet sürücüsü H.C.G. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazada hayatını kaybeden İlknur Öz ve eşi Hüseyin Öz’ün 5 Mayıs 2025 tarihinde evlendikleri öğrenildi. Genç çiftin mutluluğu, evliliklerinin üçüncü ayında trajik bir kazayla son buldu.

Kaza Anı Kamerada

Feci kaza, çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde motosiklet ve kamyonetin kontrolsüz kavşakta çarpıştığı, ardından motosikletteki çiftin yola savrulduğu anlar yer aldı.