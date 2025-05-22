Geçtiğimiz günlerde Ankara Üniversitesi Gölbaşı Kampüsü'nde Gezi parkı olaylarında Eskişehir'de dövülerek öldürülen, Ali İsmail Korkmaz'ın silüetini duvara çizmek isteyen öğrenciler ile Özel Güvenlik Birimi (ÖGB) arasında tartışma yaşandı. Tartışmalar sırasında bazı öğrenciler darp edildiğini iddia ederken, ÖGB tarafından yapılan bu şiddet öğrenciler arasında büyük tepki ile karşılandı.

Öğrenciler tarafından şiddet olarak nitelendirilen bu müdahale, kampüste ve sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Olay sonrası başkentteki diğer üniversiteler de dayanışma mesajları yayınladı ve destek eylemleri düzenledi. Bugün ise Gölbaşı Kampüsü’nde toplanan öğrenciler, yaşananları protesto etmek ve basın açıklaması yapmak üzere bir araya geldi. Öğrencilerin ifadesine göre, eylem öncesi kampüste geniş güvenlik önlemleri alındı.

Basın açıklamasında konuşan öğrenciler, demokratik haklarını kullanmaya devam edeceklerini vurgulayarak, kampüste yaşanan güvenlik müdahalelerini kınadılar. Öğrenciler, taleplerinin dikkate alınması ve kampüste özgürlükçü bir ortam sağlanması gerektiğini ifade etti.

ÖGB TACİZİNE ÜNİVERSİTE NE DİYOR?

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda bir kadın öğrencinin ÖGB tarafından tacize uğradığını iddia etmesi üzerine, üniversite yönetiminin nasıl bir tavır alacağı merak konusu oldu. Üniversite yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, öğrenci toplulukları süreci yakından takip ettiklerini belirtiyor.

Ankara Üniversitesi’nde yaşanan bu gelişmeler, üniversitelerde güvenlik birimlerinin rolü ve öğrenci hakları konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirmiş durumda.