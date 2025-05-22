Diyarbakır’da, trafikte otomobiliyle makas atıp, görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan V.K.'ye 14 bin 413 TL ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarında, V.K. adlı sürücünün, otomobiliyle kentteki farklı caddelerde makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü ve bu anları sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edildi. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları tarafından da kaydedilen görüntülerin ardından V.K., gözaltına alınıp Kayapınar Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Görüntülerin kendisine ait olduğunu söyleyen V.K.’ye, adli işlemlerin ardından 14 bin 413 bin TL ceza kesildi.