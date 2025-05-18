Ankara Beypazarı'nda BİLSEM'in organize ettiği TÜBİTAK Bilim Şenliği geleceğin mucitlerini yetiştirmek için gerçekleşti. Bilime meraklı çocukların toplandığı etkinlikte, öğrenciler farklı farklı deneyler yaparak, hem eğlendi hem öğrendi. Etkinliğe Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ta katıldı.

"Geleceğin bilim insanları ve mucitleriyle bir aradaydık"

Başkan Kasap'ın etkinliğe ilişkin sözleri şöyle: "Bugün Beypazarı BİLSEM’in düzenlediği TÜBİTAK Bilim Şenliği’nde, geleceğin bilim insanlarıyla ve mucitleriyle, bir aradaydık. Miniklerimizin parlak fikirleriyle hazırladıkları projeleri birlikte inceledik. Bu güzel organizasyonda emeği geçen öğretmenlerimize, velilerimize ve elbette kıymetli evlatlarımıza yürekten teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.