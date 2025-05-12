Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Mayıs ayının 2'inci haftası kutlanan Anneler Günü sebebiyle şehit olan çocukların, anneleriyle bir araya geldi. Bu anlamlı günde ilçede yaşayan şehit annelerin gününü kutladı.

"Şehit Annelerimizle buluştuk"

Başkan Kasap'tan Anneler Günü için mesaj şöyle: "Anneler Günü vesilesiyle Beypazarı’mızdaki şehit annelerimizle buluştuk. Onlar hepimizin annesi, hepimiz onların evlatlarıyız, yanlarındayız. Vatan uğruna can veren şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyorum." dedi.