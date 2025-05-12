Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç, 10-16 Mayıs Engelliler Haftasını sosyal medya hesabından kutladı. Başkan Karakoç'un mesajı şöyle: "Engel bedende değil, zihindedir. Sevgiyle, anlayışla ve birlikte güzeliz. Bugün değil, her gün yanınızdayız." şeklinde konuştu.

Engelli Haftasını Önemi Nedir?

Engelliler Haftası, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan, engelli bireylerin haklarına, yaşam koşullarına ve toplumsal hayata katılımlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen bir farkındalık haftasıdır; 1981 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “Uluslararası Engelliler Yılı” ile başlayan bu süreçte, Türkiye’de de bu hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapılarak toplumda empati ve duyarlılık artırılmaya çalışılmaktadır.

Engelliler Haftası Tarihçesi

1981 yılı, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından “Uluslararası Engelliler Yılı” ilan edildi. Bu yıl boyunca, engelli bireylerin hakları, sorunları ve topluma kazandırılması konularında dünya genelinde farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. Bu adımın ardından, 3 Aralık, her yıl kutlanan Dünya Engelliler Günü olarak belirlendi. Türkiye’de ise sadece bir gün değil, daha geniş bir farkındalık süreci oluşturmak amacıyla 10-16 Mayıs tarihleri “Engelliler Haftası” olarak kabul edildi. Bu hafta boyunca, okullarda, kamu kurumlarında ve sivil toplum kuruluşlarında engellilik konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılır, çeşitli etkinlikler ve paneller düzenlenir.