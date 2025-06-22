Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Beypazarı Belediyesi işbirliğiyle hayvancılıkla uğraşan vatandaşlara 172 torba silajlık mısır tohumunu, 26 üreticiye dağıtımını gerçekleştirdi.

Ülkemize üretim katkısı sağlayan çiftçi ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların bir nebze de olsun yüklerini almak için başlatılan çalışmada 26 üreticiye 172 torba silajlık mısır tohumu verildi. Verilen desteğe yüzü gelen vatandaşlar, tohumlarını alıp gitti.

"Üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun"

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Hayvan üreticilerimize destek olmak için başlattığımız silajlık mısır tohumu desteği kapsamında, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairemiz ile iş birliği içerisinde 172 torba silajlık mısır tohumu dağıtımını 26 üreticimize bugün gerçekleştirdik.Üreticilerimize hayırlı, bereketli olsun." diye konuştu.