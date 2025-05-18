Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Kalecik Belediyesi birlikte yürüttüğü proje kapsamında, üretim ve çitçilere arttırmaya yönelik ilçede bulunan çiftçilere % 50 hibeli sebze fidesi dağıttı. Fide dağıtımı ABB Kalecik Fen İşleri Şantiyesinde gerçekleşirken, Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç'ta katıldı.
"Sebze fidesi desteğimiz başladı"
. Kalecik Belediyesi Başkanı konuya ilişkin şöyle konuştu: "Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Kalecik Belediyesi iş birliğiyle, sebze üreticisi çiftçilerimize yönelik %50 hibeli sebze fidesi desteğimiz başlıyor." ifadelerini kullandı.
Muhabir: Şevval Ateş