Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ve Beypazarı Belediyesi işbirliğiyle Alaaddin Sokak'ta yenileme çalışmalarını Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap inceledi. Beypazarı ilçesinin tarihi dokusunu korumak ve gelecek nesillere aktarmak için çalışmalara başlayan Beypazarı Belediyesi, ilçeyi turizm açısından daha iyi noktaları getirmeyi hedefliyor.

"Beypazarımızın tarihi dokusunu korumak hedefimiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın cümleleri şöyle: "Ankara Büyükşehir Belediyemizle iş birliği içerisinde düzenleme çalışması yaptığımız Alaaddin Sokak'taki çalışmaları yerinde inceledik. Beypazarı’mızın tarihi dokusunu korumak ve güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Beypazarı ilçesinde gezilecek yerler nelerdir?

Beypazarı, Ankara'nın batısında yer alan ve tarihi dokusu, doğal güzellikleri ile öne çıkan bir ilçedir. Osmanlı döneminden kalma konakları, el sanatları ve yöresel lezzetleriyle ziyaretçilerine zengin bir deneyim sunar.

İşte Beypazarı'nda gezilecek başlıca yerler:

-Beypazarı Evleri

-Suluhan (Nasuh Paşa Hanı

-Sultan Alaaddin Camii

-Beypazarı Yaşayan Müze

-Beypazarı Kent Tarihi Müzesi