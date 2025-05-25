Keçiören Belediyesi, 25 Mayıs Pazar günü Kalaba Kent Meydanı’nda Fenerbahçe ile AS Monaco arasında oynanacak EuroLeague Final maçını dev ekranda yayınlayacak.

Konu ile alakalı belediyenin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"EuroLeague Final maçı heyecanını dev ekranda hep birlikte yaşıyoruz. Sandalyeni al gel, bu heyecana ortak ol.

Tarih: 25 Mayıs Pazar

Saat:20.00

Yer: Kalaba Kent Meydanı"

EuroLeague Final maçı heyecanını dev ekranda hep birlikte yaşıyoruz. 🏀



Sandalyeni al gel, bu heyecana ortak ol.



🗓 25 Mayıs Pazar

⏰ 20.00

📍Kalaba Kent Meydanı pic.twitter.com/Oh2zpZn2gw — T.C. KEÇİÖREN BELEDİYESİ (@keciorenbeltr) May 24, 2025