CHP Genel Başkanı Özgür Özel, mitingi sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayınla duyurdu. Özel, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bursa Osmangazi Kent Meydanı’ndayız! Bu daha başlangıç, mücadeleye devam!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” sloganıyla düzenlediği mitinglerin Bursa ayağı başladı. Osmangazi Kent Meydanı'nda düzenlenen mitinge on binlerce yurttaş katılırken, meydanda en çok yankı bulan taleplerden biri de İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük çağrısı oldu.

Meydanda toplanan kalabalık, “Hak, hukuk, adalet”, “İmamoğlu’na özgürlük” ve “Bu daha başlangıç, mücadeleye devam” sloganlarıyla seçilmiş belediye başkanlarına yönelik baskılara karşı tepki gösterdi.

Mitinge CHP yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ve çeşitli sivil toplum kuruluşları da destek verirken, sahneden yapılan konuşmalarda demokrasiye, seçmen iradesine ve yerel yönetime müdahalelere karşı ortak duruş vurgulandı.

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin önümüzdeki günlerde farklı şehirlerde de süreceği açıklandı.

CHP lideri Özgür Özel ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarının yer aldığı “Millet iradesine sahip çıkıyor” yazılı pankart, Bursa Osmangazi Kent Meydanı’nda bulunan bir binaya asıldı.

Miting alanındaki diğer binalarda ise “İmamoğlu her yerde”, “Baskılar boyun eğdiremeyecek, adalet bir gün tecelli edecek”, “Ne ezen ne ezilen insanca hakça bir düzen” gibi sloganların yazılı olduğu pankartlar yer aldı.

Alanda ayrıca, Ekrem İmamoğlu’nun fotoğrafının bulunduğu “Hodri Meydan!” yazılı pankart da dikkat çekti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen hapis ve siyasi yasak kararının ardından başlattığı “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin yedincisini Bursa’da gerçekleştirdi. Osmangazi Kent Meydanı’nda düzenlenen mitinge on binlerce yurttaş katıldı.

Mitinge CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde parti yöneticileri ve milletvekilleri de katılırken, halkın yoğun ilgisi dikkat çekti. Katılımcılar, ellerinde “Hodri Meydan”, “İmamoğlu Her Yerde”, “Baskılar Boyun Eğdiremez” ve “Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen” yazılı pankartlarla demokratik hak ve özgürlük taleplerini dile getirdi.

Silivri’den Mektup: “Yargı Mekanizmasının Röntgen Filmi Burası”

Mitingde konuşmalar başlamadan önce, tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri’den gönderdiği mektup okundu. İmamoğlu mektubunda, “Burası haksızlıkların, hukuksuzlukların fotoğrafı adeta. El birliğiyle çürütülmüş, öldürülmeye çalışan yargı mekanizmasının röntgen filmi burası. Hangi kapıyı açsanız bir hak gaspı çıkıyor” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu, adaletin, eşitliğin ve özgürlüklerin savunulması gerektiğine dikkat çekerek, “Milletimiz, bu yapılanların sebebini ve yapanların niyetini çok iyi biliyor. Bu apaçık haksızlık karşısında susmuyor. Adalet terazisi bir kez sarsılırsa çorap söküğü gibi gerisi gelir” dedi. Mektubun sonunda ise “Türkiye yeniden adaletiyle yükselecek. Her şey çok güzel olacak” sözleriyle miting meydanına mesaj verdi.

Özgür Özel: “Bursa Artık Milletin Kalesidir”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yaptığı konuşmada, mitingin 19 Mart sonrası yedinci büyük halk buluşması olduğunu belirterek, “İstanbul’da Saraçhane’de başladığımız direnişi büyüterek devam ettiriyoruz. Maltepe’de, Mersin’de, Van’da, Samsun’da, İzmir’de, şimdi de Bursa’dayız” dedi.

Özel, “Bursa 47 yıldır sağ partilerin belediye başkanlarıyla yönetiliyordu ama bu kez ‘sorunum var, çözüm istiyorum’ diyerek görevi Mustafa Bozbey’e verdi. Artık Bursa, ne AKP’nin ne Erdoğan’ın kalesidir. Bursa milletin kalesidir” ifadelerini kullandı.

“Bir sonraki Cumhurbaşkanını ne siyasetçiler ne askerler ne de başka bir vesayet kurumu belirler. Cumhurbaşkanını ancak milletin iradesi belirler” diyen Özel, demokrasiye müdahale girişimlerine karşı halkın geri adım atmayacağını vurguladı.