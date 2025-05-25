Yürüyüşe, "İstanbul'un fethi kutlu olsun" yazılı pankartlar taşıyan çocuklar ile aileleri ve vatandaşlar eşlik etti.

Osmanlı dönemine ait kıyafetler giyen çocuklar, mehteran takımı eşliğinde cemiyetten başlayarak Hacı Bayram Veli Camisi'ne yürüdü.

Kortejdeki çocuklar, Osmanlı donanmasının karadan Haliç'e indirilişini canlandırmak amacıyla ahşaptan yapılmış gemi taşıdı.

Yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile devam eden etkinlikte katılımcılar tekbirler getirdi, Fatih Sultan Mehmet ile tüm Osmanlı padişahları ve Gazze için dua edildi.

Gülbank duası sonrası gerçekleştirilen mehter gösterisinde "Cenk Marşı", "Bayrak Marşı", "Abdülhamit Han Marşı", "Hücum Marşı" ve "Genç Osman Marşı" çalındı.

Program, çocukların şiir okumasıyla sona erdi.