Sincan Belediyesi, çocuk sahibi olan ebeveynlerin çocuklarını gönül rahatlığıyla bırakabilmeleri için 7'inci olarak ilçeye kazandırdıkları Plevne Caddesinde bulunan Nergis Kreşinin açılışı gerçekleşti. Açılış törenine Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Özcan, MHP İlçe Başkanı Oğuz Nihat Alkan, BBP İlçe Başkanı Ertan Yıldırım ve Belediye Meclis Üyeleri katıldı.

"Okul öncesi eğitimi önceliğimiz olarak görüyoruz"

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan'ın konuya ilişkin ifadeleri şöyle: "Belediyemizin 7. kreşi olan Nergis Kreşi açıldı! Bugün büyük bir heyecan ve mutlulukla ilçemize kazandırdığımız 7’nci kreşimizin açılışını AK Parti İlçe Başkanımız Mustafa Özcan, MHP İlçe Başkanımız Oğuz Nihat Alkan, BBP İlçe Başkanımız Ertan Yıldırım, kıymetli Belediye Meclis Üyelerimiz ve hemşehrilerimizin katılımlarıyla gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sağlıklı, öz güvenli ve mutlu bireyler olarak yetişmeleri için okul öncesi eğitimi önceliğimiz olarak görüyor; her yeni kreşimizle sadece evlatlarımızın değil aynı zaman da ailelerimizin de hayatına dokunuyoruz. İlçemize kazandırdığımız 7. kreşimiz olan Nergis Kreşi Sincan’a ve Sincanlı çocuklara hayırlı olsun." diye konuştu.