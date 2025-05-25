Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

S.K. yönetimindeki 58 ABE 144 plakalı, A.K. idaresindeki 58 BD 253 plakalı ve S.Ö'nün kullandığı 60 AGV 319 plakalı otomobiller Sivas-Ankara kara yolunun Danişmentgazi Mahallesi Çimento Fabrikası Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yozgat'ta yaşanan kazada 6 kişi yaralandı
Yozgat'ta yaşanan kazada 6 kişi yaralandı
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Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan M.Y, A.N.Ö, M.K. ve A.Ç. yaralandı.

Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AAVİDEO