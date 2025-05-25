Sivas'ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
S.K. yönetimindeki 58 ABE 144 plakalı, A.K. idaresindeki 58 BD 253 plakalı ve S.Ö'nün kullandığı 60 AGV 319 plakalı otomobiller Sivas-Ankara kara yolunun Danişmentgazi Mahallesi Çimento Fabrikası Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sürücülerin yara almadığı kazada araçlarda bulunan M.Y, A.N.Ö, M.K. ve A.Ç. yaralandı.
Yaralılar, kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: AAVİDEO