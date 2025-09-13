Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde basın mensuplarıyla kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Başkan Ali Koç, bu toplantıda basın mensuplarının sorularını cevapladı. Transfer döneminin kendileri için nasıl geçtiğini anlatan Koç, "Kışın yapacağımız 8 numaramız var. Şampiyon takımların ortak yönlerini belirledik. Kilit transferleri belirledik. İsteğimiz adayların genelde 1 numarasını aldık. Tek fark kaleciydi; onu sona bırakmıştık. Brezilyalı bir kaleciye odaklanmıştık. Sonuçta Ederson'u aldık. En az 5 isim, 2 veya daha fazla pozisyonda oynayan oyuncular olduğunu gördük. Lider futbolcular istedik. Takıma 4 tane kaptan kattık. Şampiyonluk mantelitesi yaşamış, o coşkuyu görmüş, kariyerinde birden fazla şampiyonluğu olan oyuncular aldık. Hız istedik. Hıza ihtiyaç vardı. Nene, Kerem Aktürkoğlu, Nelson Semedo'yu aldık. Gol atsın oyuncular istedik. Duran çok atıyor. Kerem, Portekiz'de iyi bir sezon geçirdi. Gençleşmeye ihtiyaç vardı. İyi bir transfer sezonu geçirdiğimizi düşünüyorum. Temmuzun başında Archie Brown ve Jhon Duran gibi üst düzey oyuncuların transferini yaptık. Hocamız Skriniar'ı çok istedi. Kerem'i çok istiyorduk. Kişisel sebepleri nedeniyle gelmek istedi. Maç sonrası Portekiz'de kaldık. Uçağa bindiğimiz zaman iki taraf da transfer olmamak üzere masadan kalkmıştı. Asensio temmuz ortasında anlaşmıştık. Limitleri açmamız gerekiyordu. İki kişiye teşekkür etmem gerekiyor; Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferini büyük bölümünü üstlendi. İkincisi Yusuf Akçiçek. Ben bırakmak istemiyordum ama mecbur kaldık. 8 numara tartışması var devre arasında ihtiyaca göre karşılayacağız. Ceballos, seçimi de etkileyecek isim. 29 yaşında, 4 yıllık maliyeti 47 milyon Euro'ya geliyordu” ifadelerini kullandı.

‘YAPIYI BİR KULÜP VEYA FEDERASYON TEK BAŞINA BİTİREMEZ’

Yapıyı bir kulüp veya federasyonun tek başına bitiremeyeceğini dile getiren Başkan Koç, "Yapı konusunu camiamız tarafından da sulandırıldı. 3 Temmuz'dan bu yana, 2 tane son maçta giden şampiyonluklar, otobüs kurşunlanması; neden bizim başımıza geliyor? Milat, 17 Mart Trabzon'daki maç milattır. Genel Kurul'dan sonra muhtelif adımlar attık. Değişmez denilen federasyon değişti. Yabancı hakemle derbi oynandı. Sistemler değişti. Doğru bulduğumuz şekilde devam edeceğiz. Halil Umut Meler olayı sonrası ligler 1 hafta durdu. Ne oldu rakibimizin kalecisi cezalı iken Avrupa'dan dönünce Sivas'ta oynanacağı zaman iç saha maçında oynadı. Hakemimizin bir tanesi Casino'da görüntülendi. Zaten hakemlik performansı büyük soru işareti. Emekliğe ayrılıyor ama konduğu pozisyon hakemlikte en önemli pozisyonu. Fenerbahçe muvaffak olabilmesi için bir ve bütün olması gerekiyor. Dışarıdan yıkamadılar. İçeriden bölmeye çalışıyorlar. Silkelenelim. Bir ve bütün olduğumuz zaman bizi yıkamazlar. Yapıyı bir kulüp veya federasyon tek başına bitiremez" sözlerini sarf etti.

‘ZOR BİR AYRILIKTI AMA YAPTIK’

Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile zor bir ayrılık yaşadıklarını aktaran Ali Koç, "Hata olduğunu düşünmüyorum. Yöneticilerimize de 'biz gideriz o kalır' demiştim. İstikrar istiyorduk. Sezon değerlendirmesi yaptığımızda, oynadığımız futbolun yeterli olmayacağını, Fenerbahçe daha ofansif, pres yapan bir futbola ihtiyacı olduğunu, hücum oynadığı zaman başarılı olduğunu anlattık. Fenerbahçe 2-0, 2-1'i korumaz. Risksiz bir futbol oynamalıyız. Büyük liderler gerektiği zaman değişim sağlayabilirler. Adapte olabilirler. İlk 5 maç geçen sezonki maçlar gibiydi. Tünelin ucunda ışığın her geçen gün azaldığını görünce bu kararı verdik. Özellikle çocuklara, herkese saygılı sevgiyle paylaşan bir insan. Ailemizin bir parçası. Öyle bir ilişkimiz vardı. Son dönemde oluşturulan çıkan haberler gerçeği yansıtmıyor. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Zor bir ayrılıktı, ama yaptık" dedi.

‘YAYINA ÇIKMA DURUMU, TEKLİF GELİRSE BEN KABUL EDERİM’

Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'da aday olan isimlerin ortak yayın talebi olması halinde kabul edeceğini belirten Ali Koç, şu ifadelerini kullandı:

"Ben nasıl Fenerbahçe tesislerini, kulüp televizyonunu kullanıyorsam onlar da kullanabilmeli. Sadettin beyin durumu için de bakanlığa başvurduk. Sadettin bey de biliyor. Adil rekabet için bu gerekli. Yayına çıkma durumu, teklif gelirse ben kabul ederim."

‘DÜNYANIN EN İYİ KALECİLERİNDEN BİRİNİ ALDIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM’

Ederson transferi ile birlikte dünyanın en iyi kalecilerinden birini kadrolarını kattıklarını söyleyen Ali Koç, "Herkes son dakikaya kadar transferler yapıyor. Sadece Fenerbahçe yapıyor, play-off'lar başlamadan yapamıyor algısı var. Belki Skriniar'ı son 3 güne bekleseydik belki maaşı da karşılanacaktı. Hocamız çok talepkar bir hocamız değil. O, 1 kanat yeter diyordu. Ama biz hayır diyerek Kerem ve Nene'yi de aldık. Skriniar öncelikli. Kaleci konusunda hemfikirdi. Dünyanın en iyi kalecilerinden birini iyi şartlarda aldığımızı düşünüyorum. Skriniar gelmeden bana isim vermeyin diyordu. Semedo konusunda acele ettik" şeklinde konuştu.

‘HER TÜRLÜ SONUCA AÇIK SEÇİME GİDİYORUZ’

Seçimin 3 ihtimalli olduğuna vurgu yapan Ali Koç, "3 sonuçlu seçim olur. Farklı da kazanabiliriz, farklı da kaybedebiliriz. Çok fazla kararsız üye var. 48 bin oy verecek üyemiz var. Her türlü sonuca açık bir seçime gidiyoruz. Biz kazanacağımıza inanıyoruz. Rakipler 'şampiyon yapacağız' diyor. Nasıl yapacaklarından bahsetmiyor. Gayrimenkul projelerini duymuyoruz. Artık Fenerbahçe devasa bir kulüp. Biz çok büyük mücadele verdik" ifadelerini kullandı.

‘PARA PUL KONUŞMADAN YAPTIĞI ANALİZLER BİRİ ÇOK ETKİLEDİ’

Domenico Tedesco’nun yaptığı analizlerin kendilerini etkilediği aktaran Başkan Koç, "Hoca ilk andan itibaren Fenerbahçe'ye, böyle bir kadroya gelmenin heyecanını yaşadığını, çok arzu yaşadığını bize hissettirdi. Para pul konuşmadan yaptığı analizler bizi çok etkiledi. Bir Avrupa hedefimiz var. Birçok maçta kızmışsınızdır geçen sene. Genç, aç hocalardan olması ilgimizi çekti. Herkes 3'ü oynuyor diyor, yok öyle bir şey. İletişimi sorgulanıyordu. Son 3-4 günde iletişimde çok pozitif şeyler aktarıldı. Hoca ilk geldi, Samandıra'da kaldı. Mourinho senenin yarısını burada geçirdi. Yazılanlar yanlıştı" dedi.

HAMDİ AKIN: KALE ARKASINDAKİ ÇALIŞMALAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞLIYOR

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Akın, ise stadyumu büyütme projesi hakkında bilgi verdi. Akın, "65 bin kapasiteye ulaşacağız. 15 bin kişilik büyüme sağlayacağız. Bütün projeler bitti. Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bütün projeler teslim edildi. 1 aydır izin bekliyoruz. O izni aldıktan sonra belki yatırıma katılmaya davet edeceğiz. Katılımda bulunur destek olurlarsa memnun oluruz. Dün imzaladım. Stadın sondaj çalışması ile başlıyoruz. Kale arkasında sondaj çalışması önümüzdeki hafta başlıyor. Yatırımların hiçbirini seçim çalışması için yapmadık. Başkanımız bu stadı kullanmıyor, kullanması da gerekir. Takvimimiz izne bağlı. Bağdat Caddesi'ni yukarı alınma şartı var. İBB ile yoğun görüşme halindeyiz. Çok kısa sürede çözüme kavuşacağına inanıyorum. Kısa süre içinde gelişmeleri göreceksiniz. Bu hafta Ataşehir projemiz askıya çıkıyor. Ocak ayından itibaren üst yapılarda çalışmalara başlayabiliriz. Maçları da rahatsız etmeden yapabiliriz. Mayıs itibarıyla da belki bir sonraki sezonun ocak ayına kadar maç yapmama ihtimalimiz olabilir. Maç oynamadan sezon feda etmeden zor yapabiliriz. Belki yarım sezona ihtiyacımız olabilir" ifadelerini kullandı.