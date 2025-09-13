Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başdanışmanı ve metin yazarı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti. Vefat haberi, siyaset ve bürokrasi çevrelerinde büyük üzüntüyle karşılandı.

Hamdi Kılıç’ın ölüm nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze programının ilerleyen saatlerde duyurulması bekleniyor.

Hamdi Kılıç Kimdir?

Cumhurbaşkanlığı’nda başdanışmanlık görevini yürüten Hamdi Kılıç, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşma metinlerini kaleme alan isim olarak biliniyordu. Bu göreve, Aydın Ünal’ın milletvekili seçilmesinin ardından getirilmişti.

Siyasi kariyeri boyunca birçok önemli görev üstlenen Kılıç, daha önce Başbakanlık Müşavirliği görevinde de bulunmuştu. Kılıç, yalnızca Erdoğan’a değil; Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve eski başbakanlardan Mesut Yılmaz gibi önemli siyasi figürlere de konuşma metinleri hazırlamıştı. Kılıç’ın vefatıyla ilgili gelişmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecek.