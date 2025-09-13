İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayrampaşa Belediyesi’nde yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon başlattı. Soruşturma kapsamında belediye binası da dahil olmak üzere 72 farklı adreste eş zamanlı aramalar gerçekleştirilirken, çok sayıda evrak ve dijital materyale el konuldu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, soruşturma kapsamında “irtikap”, “rüşvet”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlamalarıyla toplam 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu bildirildi.