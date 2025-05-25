Keçiören Belediyesi, vatandaşların sağlığı ve huzurunu korumak amacıyla sürdürülen vektörle mücadele çalışmalarını havaların ısınmasıyla birlikte yoğunlaştırdı. Belediye ekipleri, sivrisinek ve diğer haşerelere karşı yürüttükleri ilaçlama faaliyetlerine aralıksız devam ediyor.

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Keçiörenli hemşehrilerimizin sağlığı ve huzuru için aylar önce başlayan vektörle mücadele çalışmalarımız havaların ısınmasıyla birlikte daha da hızlandı. Sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz.” dedi.

İlaçlama çalışmalarının aylık programına Keçiören Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nün web sitesinden ulaşmak mümkün.

İlaçlama çalışmaları sabah 08.00 ile akşam 24.00 arasında farklı mahallelerde ve semtlerde, gece ise özellikle park ve mesire alanlarında yoğunlaştırılarak devam ediyor. Ayrıca ilçedeki pazar yerleri de düzenli olarak ilaçlanıyor.