Adana’da Kapıkaya Kanyonu’nda gezintiye çıkan 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri, halat ve can simitleriyle mahsur kalanları kurtardı.

Karaisalı ilçesindeki Kapıkaya Kanyonu’na gezintiye giden, aralarında çocukların da bulunduğu 35 kişi, Çakıt Çayı’nın debisinin yükselmesiyle bölgede mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, halat ve can simitleriyle müdahalesiyle mahsur kalanlar, çayın karşısına geçirilerek kurtarıldı.

Adana'nın Doğa Harikası: Kapıkaya Kanyonu

Adana’nın Karaisalı ilçesinde yer alan Kapıkaya Kanyonu, doğal güzellikleri ve yürüyüş rotalarıyla doğa tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi. Yaklaşık 7 kilometre uzunluğundaki kanyon, sarp kayalıkları, bol oksijenli havası ve içinden geçen Çakıt Çayı ile ziyaretçilere benzersiz bir doğa deneyimi sunuyor.

Çakıt Çayı’nın şekillendirdiği kanyon, özellikle bahar ve yaz aylarında yürüyüş grupları, kampçılar ve fotoğrafçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Bölgede inşa edilen tahta yürüyüş yolları ve seyir terasları, doğa manzarasını güvenli şekilde izlemeye olanak tanıyor.

Kanyonun yakınlarında bulunan tarihi Varda Köprüsü (Alman Köprüsü) de, bölgeye gelen ziyaretçilere hem doğa hem de tarih dolu bir gezi imkânı sağlıyor. Adana şehir merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafede bulunan Kapıkaya Kanyonu’na özel araçlarla ya da Karaisalı ilçesinden toplu taşıma araçlarıyla ulaşım sağlanabiliyor.