Denizli temsilcisi, son oynadığı 7 maçtan 5'ini kazanarak önemli bir ivme kazandı. Geçtiğimiz hafta evinde Manisa Basket'i 92-78 yenerek ilk kez düşme hattından sıyrılan Merkezefendi Belediyesi Basket, ligde şu an 8 galibiyetle 15. sırada yer alıyor. Ancak, Anadolu Efes karşısındaki zorlu mücadele Merkezefendi için bir başka test olacak. Efes ise 19 galibiyetle zirveye yakın konumda bulunuyor.

Zorlu Rakiplerle Kalan Maçlar

Merkezefendi’nin kalan maçları da oldukça zorlu. Denizli ekibi, Fenerbahçe, Türk Telekom, Tofaş ve Bahçeşehir Koleji gibi güçlü rakiplerle karşılaşacak. Bu süreçte alacağı sonuçlar, Merkezefendi Belediyesi Basket'in ligdeki kaderini belirleyecek.