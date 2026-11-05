Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşüldü. Anlaşmanın onaylanmasına ilişkin kanun teklifinin ilk maddesi kabul edildi.

MECLİS'TE ANLAŞMA TARTIŞMASI

Görüşmelerde İYİ Parti, DEM Parti, Yeni Yol ve Yeni Parti temsilcileri anlaşmaya yönelik eleştirilerini dile getirdi. Özellikle Türkiye'nin üstleneceği askerî yükümlülükler, anlaşmanın 10 yıllık süresi ve olası bölgesel çatışmalara taraf olma riski tartışma konusu oldu.

CHP ve MHP ise anlaşmaya destek vereceklerini açıkladı. AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, anlaşmanın NATO'ya alternatif olmadığını, askerî iş birliğini ve caydırıcılığı güçlendirmeyi amaçladığını belirtti. Akar, yurt dışına asker gönderilmesinin gerektiği durumlarda Meclis izninin söz konusu olacağını ifade etti.

İLK MADDE KABUL EDİLDİ

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından maddelere geçildi. Yapılan görüşmeler sonucunda kanun teklifinin ilk maddesi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi 6 Kasım Perşembe günü saat 14.00'te yeniden toplanmak üzere kapattı.