Fonların tasfiye sürecinde yatırımcılara yapılan ödemelerin toplamı 117 milyar 600 milyon liraya ulaştı. Olağanüstü ve olağan tasfiye kapsamında gerçekleştirilen ödemelerle yüz binlerce yatırımcının alacaklarının karşılanmasına yönelik süreçte önemli miktarda ödeme yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYEDE 390 BİN YATIRIMCIYA ÖDEME

Olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya toplam 62 milyar 200 milyon lira ödeme gerçekleştirildi. Bu kapsamda ödeme yapılan yatırımcılardan 133 bin 839'unun ana parasının tamamının karşılandığı belirtildi.

OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55 milyar 400 milyon lira ödeme yapıldı.

Her iki tasfiye sürecinde gerçekleştirilen ödemelerin toplamı 117 milyar 600 milyon liraya ulaşırken, olağanüstü tasfiye kapsamında ana parasının tamamını geri alan yatırımcı sayısı 133 bin 839 olarak kayıtlara geçti.