TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Mehmet Muş başkanlığında toplandı. Komisyonun gündeminde son dönemde kamuoyunda tartışılan fon soruşturmasının yanı sıra Türkiye ekonomisindeki gelişmeler yer aldı.

Toplantıda söz alan İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, fon soruşturmasına ilişkin denetim süreçlerinin de araştırılması gerektiğini söyledi. Usta, başta Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) olmak üzere ilgili kurumların görevlerini zamanında yerine getirip getirmediğinin ortaya konulmasını istedi.

Fon soruşturması için kapsamlı inceleme talebi

Usta, fon konusunun neden daha önce ilgili kurumların gündemine gelmediğinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini belirtti. SPK Başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanı’nın Plan ve Bütçe Komisyonu’na gelerek konu hakkında bilgi vermesi gerektiğini ifade etti.

Soruşturma kapsamında bürokratların da bulunduğuna dikkat çeken Erhan Usta, sürecin yalnızca mevcut iddialarla sınırlı kalmadan tüm yönleriyle değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

BDDK’nın sorumluluğu da gündemde

Toplantıda, fon soruşturmasının bütün boyutlarının incelenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması önerisi de gündeme taşındı.

Süreçte görev alan kurumların denetim sorumluluklarının yerine getirilip getirilmediğinin araştırılması gerektiği belirtilirken BDDK başta olmak üzere ilgili kurumların da sorumluluklarının değerlendirilmesi istendi.

Karahan: Dezenflasyon süreci yeniden hız kazanacak

Komisyonun ekonomi gündeminde ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın sunumu öne çıktı. Karahan, küresel ekonomik görünümün yanı sıra Türkiye’deki enflasyon gelişmeleri ve uygulanan para politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sıkı para politikasının dezenflasyon sürecindeki etkisine işaret eden Karahan, enflasyonun ana eğiliminde aşağı yönlü hareket görüldüğünü belirtti.

Enerji fiyatlarındaki yüksek seviyenin küresel enflasyon ve beklentiler üzerindeki etkisinin devam ettiğini ifade eden Karahan, dezenflasyon sürecinin yeniden ivme kazanmasının beklendiğini söyledi.

Dış ticarette ılımlı görünüm

Eylül ayında tüketici enflasyonunun yüzde 29,7 seviyesinde gerçekleştiğini aktaran Karahan, yıllık enflasyonun yakın dönemdeki ana eğiliminde gerileme yaşandığını kaydetti. Enerji fiyatlarının yanı sıra hizmet sektöründeki gelişmelere de değinerek savaş döneminde enerji ve petrokimya ürünlerinde yaşanan fiyat hareketlerinin enflasyona yansıdığını belirtti.

Türkiye ekonomisinin dış dengesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Başkan Karahan, jeopolitik gelişmelere rağmen ikinci çeyrekte ihracatın arttığını, ithalattaki yükselişin ise daha sınırlı kaldığını ifade etti. Dış ticaret açığının ılımlı seyrettiğini belirten Karahan, cari açığın milli gelire oranında da ikinci çeyrekte düşüş görüldüğünü söyledi.

Fonlardan çıkan kaynakların adresi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, para piyasası ve benzeri fonlarda son dönemde görülen çıkışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karahan, fonlardan ayrılan paranın büyük kısmının mevduat hesaplarına yöneldiğini belirtti. Mevduatta yaşanan bu tercihin mevcut Türk lirası payıyla paralellik gösterdiğini ifade eden Karahan, para birimleri bazında bakıldığında TL’ye olan yönelimin devam ettiğini söyledi.