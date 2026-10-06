Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir mürekkep fabrikası inşaatında iş güvenliği teknikeri olarak görev yaparken 3 Ağustos 2023'te şüpheli şekilde hayatını kaybeden 23 yaşındaki Naile Büşra Sarıgül'ün ölümüne ilişkin dava Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. İlk olarak kalp krizi ve takipsizlik kararıyla kapatılan, ancak başka bir cinayet soruşturmasındaki şok telefon mesajlarıyla yeniden açılan dosyada tutuklu sanıklar Fatih İnan ve kardeşi Ö.İ. ilk kez hakim karşısına çıktı.

Dosyayı Kapatan "Kalp Krizi" Raporu Ve DNA Detayı

2023 yılında yaşanan olayın ardından hazırlanan otopsi raporunda Sarıgül'ün ölüm nedeni kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Soruşturma sürecinde maktul üzerinde şüpheli Fatih İnan'a ait DNA profili tespit edilse de sanığın "gönül ilişkisi" iddiası ve otopsi raporu gerekçe gösterilerek Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "kovuşturmaya yer olmadığına" karar verilmiş ve dosya kapatılmıştı.

İzmir'deki Cinayet Ve Mesajlaşmalar Skandalı Ortaya Çıkardı

Takipsizlik kararı, İzmir'de 29 Aralık 2025 tarihinde kaybolan Mihriban Yılmaz cinayeti soruşturmasında sanık Fatih İnan'ın tutuklanmasıyla bozuldu.

Polis ekiplerinin şüphelinin ailesiyle yaptığı telefon görüşmelerini incelemesi sonucu şu detaylar tespit edildi:

Şifreli Mesajlar: Amca K.İ.'nin "Eskisinden korkmuyorum-bundan korkuyom" ve "İnşallah bundan bir şey çıkmaz da eskisi sıkıntı değil" mesajlarına, sanığın kardeşi Ö.İ.'nin "Ses etmeyin" yanıtını verdiği belirlendi.

Yeni İddianame: Yapılan değerlendirmelerin ardından Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 4 Eylül 2026'da yeni iddianame hazırladı. İddianamede sanık Fatih İnan'ın cinsel saldırıda bulunduğu Sarıgül'ü olaya iş kazası süsü vermek amacıyla yüksekten ittiği ifade edilerek "nitelikli kasten öldürme" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçlarından cezalandırılması istendi.

Aileden Ve Avukattan Adliye Önünde Gözyaşlarıyla Adalet Çağrısı

Davanın ilk duruşmasının tamamlanmasının ardından adliye önünde basın açıklaması yapıldı. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilen duruşma sonrası konuşan Sarıgül ailesinin avukatı Aleyna Altar, sanığın "rızaya dayalı birliktelik" iddialarının tanık beyanlarıyla çürütüldüğünü ve sürecin sonuna kadar takipçisi olacaklarını belirtti.

Kızının hayat dolu bir insan olduğunu söyleyen anne Seher Yaldız ve baba Ercan Yaldız ise dosyanın yıllar sonra yeniden açılmasına sitem ederek, "Kızımız hakkında ortaya atılan asılsız iddiaları kabul etmiyoruz. Adaletin tecelli etmesini ve sanıkların en ağır cezayı almasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti sanıkların savunmaları ve tanık beyanlarının ardından davayı 12 Ocak 2027 tarihine erteledi.