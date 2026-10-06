Mersin'de yürütülen belediye operasyonu kapsamında kaydedilen ve sosyal medya ile basına yansıyan görüntüler Meclis Genel Kurulu'nda tartışmaya yol açtı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir'in bir kadının ev mahremiyetini ihlal eden pijamalı görüntülerinin servis edilmesine gösterdiği tepkinin ardından, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın inceleme başlattığını duyurdu.

Özgür Özel: "Allah Sizden Kadınları Korusun!"

Artvin'de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, arama anındaki mahremiyet ihlaline sert ifadelerle tepki gösterdi.

Gözaltı işlemi sırasında polisin "Endişe etmeyin, bir şey olmaz" demesine rağmen iki saat sonra görüntülerin internete sızdırıldığını vurgulayan Özel, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta 'ailem güvende' sloganıyla operasyonlar yapacaksın, güya aileyi koruyacaksın. Suçsuz günahsız insanların görüntüsünü çekip ya İçişleri Bakanlığı ki onlar 'biz yapmadık' diyor ya da Adalet Bakanlığı'ndaki bütün görüntüleri servis eden şarlatan hepsini yayınlamış. Allah sizden aileyi korusun. Allah sizden kadınları korusun. Allah sizden bu memleketi korusun. Yazıklar olsun."

CHP'li Murat Emir Tepkisini Meclis Kürsüsünden Dile Getirdi

Mersin merkezli operasyonlarda gözaltı işlemleri sırasında çekilen ve basına servis edilen görüntülere muhalefetten sert tepki geldi.

CHP'li Murat Emir, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada operasyon anında bir kadının uygunsuz ve pijamalı hallerinin kamuoyuna yansıtılmasının insan haklarına ve özel hayatın gizliliğine aykırı olduğunu vurgulayarak konuyu Meclis gündemine taşıdı.

AK Partili Özlem Zengin: "Görüntüler Beni de Rahatsız Etti"

Murat Emir'in eleştirilerinin ardından söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, söz konusu görüntü servisinin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Görüntülerin kendisinde de ciddi rahatsızlık uyandırdığını belirten Zengin, yürütülen idari ve adli süreç hakkında şu bilgileri verdi:

Bakanlık Harekete Geçti: İçişleri Bakanlığı, operasyon esnasında izinsiz kayıt alan ve bu görüntüleri servis eden personel hakkında resmi soruşturma başlattı.

Hukuki Süreç: Özel hayatın ihlaline yol açan paylaşımla ilgili adli ve idari incelemelerin titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

Mersin'deki operasyon ve yürütülen soruşturmaya ilişkin detayların netleşmeye devam ettiği bildirildi.