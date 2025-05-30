Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Dışişleri Şehitleri Anıtı ve Anı Mekanı Fikir Projesi Yarışması”nın ödül töreninde açıklamalarda bulundu. Yavaş, projenin Ankara’nın kalbinde, tarihi öneme sahip Çankaya Botanik Bahçesi’nde hayata geçirileceğini belirterek, “Kent dediğimiz şey yalnızca binalardan değil, ortak hafızadan ve değerlerden oluşur” ifadelerini kullandı.

ABB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde konuşan Başkan Yavaş, görevleri başında şehit edilen diplomatların hatırasını yaşatmak amacıyla bu projeyi gerçekleştirdiklerini söyledi. Yarışmanın sadece mimari bir süreç olmadığını vurgulayan Yavaş, aynı zamanda bunun toplumsal hafızayı diri tutan bir vefa göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Yavaş, 1973’ten bu yana yurt dışında görev yaparken terör örgütlerinin hedefi olan 41 diplomat ve toplam 74 vatandaşın hayatını kaybettiğini hatırlattı. Bu saldırıların yalnızca bireysel kayıplar olmadığını, aynı zamanda Türkiye’nin uluslararası temsil gücüne ve barışa yönelik saldırılar olduğunu belirten Yavaş, anıtın bu gerçekleri unutturmamak amacıyla planlandığını ifade etti.

Projenin genç nesiller için eğitici bir anlam taşıdığını da söyleyen Yavaş, "Bu anıt mekânda gençlerimiz sadece acıyı değil, tarihsel sorumluluğu da öğrenecek. Nefretin ve terörün nasıl bir yıkım yarattığını anlayacaklar" dedi.

Yavaş, saldırıları gerçekleştiren faillerin bazı ülkelerde cezasız kalmasına da değinerek, insan hakları ve hukukun üstünlüğü için mücadele etmeye devam edeceklerini vurguladı. "Şehitlik bizim kültürümüzde en yüce makamdır. Biz onları unutmayan, yaşatan bir millet olacağız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından fikir projesi yarışmasında dereceye giren mimarlara ödülleri takdim edildi.

Yavaş: 2 Bin 500 TL Bayram Desteği Sağlıyoruz

Törenin ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Mansur Yavaş, dar gelirli vatandaşlara yönelik Kurban Bayramı desteğiyle ilgili bilgi verdi. Yavaş, “Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlarımızdan toplanan etleri ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Ayrıca 210 binin üzerinde haneye 2 bin 500 liralık bayram desteği sağlıyoruz. Amacımız kimsenin bayramda mahzun kalmaması” dedi.