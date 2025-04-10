Mamak Belediyesi, kadınların sağlığına ve bilinçlenmesine yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Son olarak, Lokman Hekim Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında, Kayaş Aile Merkezi'nde eğitim gören kadın kursiyerlere "Meme Kanserinden Korunma ve Erken Tanı" konusunda kapsamlı bir eğitim verildi.

Eğitimi veren Lokman Hekim Üniversitesi öğretim görevlisi Nurbanu Odacı, meme kanserinde erken teşhisin hayat kurtarıcı etkisini vurgulayarak, düzenli taramaların önemine dikkat çekti. Ayrıca, katılımcılara günlük yaşamlarında uygulayabilecekleri basit kontrol yöntemleri de öğretilerek, kişisel farkındalık yaratılması hedeflendi. Odacı, erken teşhisle meme kanseri tedavisinde %90’ın üzerinde başarı sağlanabileceğini belirterek, kadınları yılda en az bir kez kontrole gitmeleri konusunda uyardı.

Kadın Sağlığına Yatırım: Mamak Belediye Başkanı’ndan Önemli Açıklamalar

Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, kadınların sağlıklı ve bilinçli olmasının toplumun geleceği için kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Başkan Şahin, “Kadınlarımız, ailelerinin ve toplumun temel direğidir. Onların sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesi, hepimizin ortak hedefidir. Lokman Hekim Üniversitesi ile işbirliği yaparak düzenlediğimiz bu eğitimlerle, erken teşhisle hayatlar kurtarmayı amaçlıyoruz. Katılan ve katkı sunan herkese teşekkür ederim” dedi.

Eğitim sonunda katılımcılara, meme kanseri hakkında bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Ayrıca, isteyen kadınlara meme muayenesi eğitimiyle ilgili detaylı danışmanlık hizmeti de sunuldu. Kursiyerler, bu tür eğitimlerin daha yaygın hale getirilmesini talep ederken, belediye ve üniversiteye teşekkür etmeyi unutmadılar.