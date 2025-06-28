Mamak Belediyesi resmi X hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları dolandırıcılık ihtimaline karşı uyardı.

Mamak Belediyesi X'ten yaptığı paylaşımında;

"Belediyemiz adına anket yapmak için sizi aradığını söyleyerek kişisel bilgi, para, banka bilgisi isteyen ve ibanını veren şahıslara lütfen itibar etmeyin. Belediyemiz ile ilgili tüm resmi duyurular, yalnızca web sitemiz ve resmi sosyal medya hesaplarımız üzerinden yapılmaktadır" ifadelerine yer vererek vatandaşlarını dikkatli olmaya davet etti.