Perde Sanat ve Bu da Geçer Ya Hu!

Bir oyun.

Perde Sanat oyuncuları oynuyor. Perde Sanat’ı, iki güzel insan, İbrahim Sevinç ve Caner Karadağ kurmuş.

Salonlar dolusu alkışlarla, güldüre-düşündüre, güldür-düşündür 10. yıllarına doğru ilerliyorlar.

Perde Sanat Kurucuları, İbrahim Sevinç ve Caner Karadağ, aralarında oyun yazarı Uğur Saatçi ile

Kosta Kortidis’in’Rulet’ oyunuyla başlamışlar. Çok yönlü bir üretkenliğin sonucu sanırım, sahneye sığamamış, kısa filmler çekmişler. Senaryosu Karadağ’a ait ‘Savaş Suçu’ yurtta ve dünyada toplam 10 ödül almış. Bir oyunları, ‘Nereye’ filme çekilmiş, Nobel ödüllerini silip süpüren filmler misali ödülleri kapmış.

Uğur Saatçi… Bu genç senaristin adını çok duyacağız gibi geliyor. Perde Sanat, Saatçi’nin yazdığı ‘İstibdat Kumpanyası’nı iki sezon oynadı, ödül de ( Ankara’nın en iyi komedi oyunu) aldı.

‘Bu da Geçer Ya Hu’ oyunun tüm oyuncuları bir karede

Birden Mustafa Kemal Paşa!

Saatçi’nin yeni oyunu oynuyorlar bu aralar. ‘Bu da Geçer Ya Hu’. Önceki oyundaki gibi yönetmen yine Karadağ. İbrahim Sevinç'in yönetmen yardımcılığını üstlenmiş. Kadroda Mehmet Ali Çetintaş, Umut Görkem Demir, Ezgi Gülen, Emre Ayalp, Merve Parlak, Volkan Özbay, Mehmet Akif Tosun, Lara Mutlu, Özcan Özdemir ve Duru Melek Özbay gibi genç ve deneyimli oyuncular var.

Oyun, Milli Mücadele sürdüğü günlerde, işgal altındaki İstanbul’da geçiyor.

Bence yine ‘en iyi komedi’ ödülü adayları arasında, bol bol güldürüyor.

Bazı sahnelerde, tam da gülerken, birden dikkat kesiliveriyorsunuz!

Sahnede bir Mustafa Kemal Paşa adı yankılanıyor.

Oyun komedi ya hani, güleyim diyorsunuz, hayır!

Gururlanıyorsunuz, göğsünüz kabarıyor adeta. Gülmenin yerini alkışlar alıyor.

İşte oyundan kısa bir video bağlantısı…

https://www.youtube.com/shorts/Hb9CSxhTT2U

Sonunda!

Oyunun sonunda…

Yok!

Onu söylemeyeyim, gidin, gülün, gururlanın, kendi gözle

rinizle görün, hepsini kendiniz yaşayın.

Oyunun sonunda bu gençleri, bizim gibi, ayakta alkışlayacağınızdan da eminim.

Gitmeden önce kısa bir video izlemek isterseniz…

https://www.youtube.com/watch?v=pyO8KCmEDCk&t=65s

'Bu da Geçer Ya Hu' oyununun yazarı, yönetmeni ve oyuncusundan

Peki!

'Bu da Geçer Ya Hu' yazarı, yönetmeni ve oyuncusu oyun hakkında ne düşünüyorlar?

Oyunun Yazarı Uğur Saatçi

‘Bu da Geçer Ya Hu’, bu yıl Perde Sanat Tiyatrosu'nun başarılı prodüksiyonuyla Ankara seyircisiyle buluştu. Bir yazar olarak, anlattığım hikâyenin sahnede başarılı bir performansla hayat bulması benim için büyük bir mutluluk.

Bir tiyatro oyunu sadece yazarın hayaliyle değil, aynı zamanda oyuncuların, yönetmenin yeteneği ve çabalarıyla son halini alıyor. Oyunumuzun bu başarılı sunumu, Ankara seyircisinin asla şaşmayan üst düzey beğenisiyle bu sezon da sahnede olmaya devam edecek.

Yıllardır birçok farklı grup tarafından sahnelenen ‘Bu da Geçer Ya Hu'yu, Ankara'nın en iyi tiyatrolarından birinin sunumuyla görmek benim için büyük bir sevinç kaynağı. Bütün arkadaşlarımın, içlerinde büyük bir heyecanla taşıdıkları tiyatro sevgisinin hiç sönmemesini umuyorum.

Yönetmen Caner Karadağ

Yönetmen Caner Karadağ

‘Bu da Geçer Ya Hu’ oyununun temel ilham kaynağı, işgal döneminde yaşanan gerçek olaylardır.

Uğur Saatçi'nin kaleme aldığı bu eser, tarihi bir döneme mizahi bir bakış açısıyla yaklaşarak seyircilere hem eğlenceli hem de düşündürücü bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Seyircilerimizden aldığımız geri dönüşler oldukça olumlu oldu. İzleyiciler, oyunun mizahi unsurlarıyla işgal döneminin karmaşık atmosferini daha derinden anladıklarını ve keyifli bir tiyatro deneyimi yaşadıklarını ifade ettiler.

Oyunu sahneye taşırken karşılaştığımız en büyük zorluk, işgal döneminin duygusal ve tarihi derinliğini mizahi bir dille aktarmak oldu. Ancak bu zorluğun üstesinden gelirken birlikte çalışmanın getirdiği keyifli anlar ve oyuncularımızın performansındaki çarpıcı gelişmeler bizi motive etti. Replikler arasında yaşanan doğaçlama anlar ve prova sürecindeki ekip ruhu, sahneye çıkardığımız eserin kalitesini artırdı.

Yönetmen Yardımcısı ve Oyuncu İbrahim Sevinç

Yönetmen Yardımcısı ve Oyuncu İbrahim Sevinç

Perde Sanat Tiyatrosu olarak, ‘Bu da Geçer Ya Hu’ gibi nitelikli ve izleyiciyi hem eğlendiren hem de düşündüren oyunlara devam etmeyi planlıyoruz. Gelecek projelerimiz arasında farklı tarzlarda yeni nesil tiyatro oyunlarını da oynamak var.

Gelecek sezon ‘Bu da Geçer Ya Hu’ devam ederken bir yandan da bir çocuk oyunu ile bir de 4-5 kişilik yeni bir oyun çıkarma düşüncesindeyiz. Bunun için yaz ayında yeni oyuncular için çağrımız olacaktır. Seyircilerimize, her zaman olduğu gibi kaliteli ve etkileyici tiyatro deneyimleri sunmaya devam edeceğimizi söylemekten mutluluk duyuyoruz.

Oyuncu Umut Görkem Demir ortada, işgalci İngiliz Amiral rolünde

İstanbul'un işgalini konu alan bir tarihi/komedi oyununda rol almak oldukça karmaşık ve duygusal bir deneyim diyebilirim. Hele bir de işgalci İngiliz Amiral rolüne hayat veriyorsanız.

Zamanın şartları gereği, tabii ki karakterlerimiz için hayat çok ağır ve dramatik olaylar, hikâyeler içeriyor. Ancak, bir komedi oyununda bu tür bir tarihi olayı ele almak, farklı bir bakış açısı sunabilir. Oyun yazarları ve oyuncular, tarihi olayları mizahi bir perspektiften ele alarak izleyicilere hem eğlenceli bir deneyim sunma şansı yakalamakta hem de derin düşündürücü bir şekilde tarihi olaylara yaklaşmaktadırlar.

Bu tür bir oyunda rol almak, oyuncuya hem zorlu bir görev hem de büyük bir sorumluluk getiriyor aslında. Çünkü İstanbul'un işgalini mizahi bir şekilde ele alırken, tarihi figürleri ve olayları doğru bir şekilde temsil etmek oldukça önemli.

Aynı zamanda, seyircilere doğru duyguları iletebilmek ve onları hem güldürebilmek hem de düşündürebilmek için dengeli bir performans sergilemek gerekiyor.

Bu deneyimin, oyuncular için hem eğlenceli hem de öğretici olduğunu düşünüyorum. Tarihi bir olayı komedi yoluyla ele almak, insanların geçmişi daha derinlemesine anlamalarına yardımcı olurken, aynı zamanda güncel meselelere de ışık tutabileceğini düşünüyorum.

İşte sahne alacakları yer, gün ve saatler…

28 Nisan Pazar – Saat 15.00 ve 19.00 - Cermodern Sahnesi

14 Mayıs Salı – Saat 20.00 - NHKM Yıldız Kenter Tiyatro Salonu

24 Mayıs Cuma – Saat 20.00 - Cermodern Sahnesi

27 Mayıs Pazartesi – Saat 20.00 - Gençlik Parkı Necip Fazıl Kısakürek Salonu

02 Haziran Pazar – Saat 17.00 - ABB Şehir Tiyatroları Gençlik Parkı Büyük Sahne

Kaynaklar

* Güncel programı takip etmek, bilet almak için her zaman yararlanabileceğiniz adres: perdesanattiyatrosu.com

* Fotoğraflar: Berke Topuz

* Videolar: https://www.youtube.com/@NecatiYalcinYtb