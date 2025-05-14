Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre, 14 Mayıs 2025 Salı günü saat 01.51'de Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesine yaklaşık 155 kilometre uzaklıkta 6.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Depremin yerin 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.