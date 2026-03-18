İletişim ve Doğa

Sevgili okurlar, belgesel takipçiliği bize bambaşka dünyaların kapılarını aralar. İşte ben de kahraman Magawa, Ethan ve arkadaşları ile tam da bu şekilde tanışmıştım. Sizin de onların inanılmaz varlıkları ile tanışmanızı istedim.

Mayınlar ülkesi Kamboçya… Halen daha ortaya çıkarılması gereken 6 milyondan fazla mayın nedeniyle bereketli toprakların kullanılamadığı, dünyanın mayından en çok etkilenen ülkesi. Kırk binden fazla ampüte oranına sahip Kamboçya, dünya üzerindeki en fazla mayın kaynaklı çocuk ve yetişkin ampüte oranına sahip. Ülkedeki APOPO kuruluşu ise bu mayınları temizlemek için faaliyet gösteriyor. Kuruluş, mayın temizliğinde bazı kahramanlardan yardım alıyor. Kahraman “Magawa” ve “Ethan”ın yanı sıra Ezron, Zefania, Ombeni, Gladys, Glory, Peter, Jack, Takis, Sahara” ve ismini bilmediğimiz diğerleri ile birlikte muhteşem birer kahramanlık destanı yazıyorlar, hem de birer minik burun ile. Magawa, Ethan ve arkadaşları müthiş koku alma duyuları ve inanılmaz zekâları ile mayınların temizlenmesinde sıra dışı birer kahraman olarak ün kazanıyorlar. Kamboçya insanları onlara çok şey borçlular. Kimlere mi? “Afrika Dev Keseli Sıçanlarına.” Hani bazı insanların ne yazık ki tiksinerek baktığı o sıçanlar var ya, sayısız insanın yaşamını kurtarıyor! Bir insanın yapamadığı işi bu inanılmaz canlılar küçücük bedenleriyle yapıyor. Kısacası, ufacık bedenleriyle kendilerinden kat be kat büyük işler başaran bu kahramanlar, kimi canlıların gereksiz oksijen israflarına karşın adeta “tarih” yazıyorlar.

Ortalama 1 kilo ağırlığında olan Magawa, kahramanlığı dolayısıyla altın madalya alan ilk sıçan. 5 yıl boyunca 100’den fazla mayın ve patlayıcıyı bularak 141 bin metrekarelik (20 futbol sahası) bir alanı temizledi. İngiltere merkezli hayvanlara yardım örgütü PDSA 2020 yılında Magawa’yı altın madalya ile ödüllendirdi. PDSA madalyasının tehlike altında yararlılık gösteren sivillere verilen “George Nişanı”na eşdeğer olduğu biliniyor. Ne kadar değerli olduklarını anlamak için ufkun ötesine bakmak gerekmiyor.