GONCAGÜL KONAŞ

Yüksek enflasyonun etkisiyle geçim sıkıntısı her geçen gün daha da derinleşirken, kamu çalışanları yaşadıkları ekonomik sorunlara dikkat çekmek amacıyla bir araya geldi. Devlet Memurları Konfederasyonu (DMK), 2026-2027 dönemini kapsayacak 8. Dönem Toplu Sözleşme taleplerini kamuoyuna duyurdu. DMK Genel Başkanı Osman Kaya, açıklamasında kamu çalışanlarının maaşlarının yetersizliğine dikkat çekerek, “Alın terimizin karşılığını almak artık bir hak değil, zorunlu bir ihtiyaç haline geldi” ifadelerini kullandı. KAMUSAM tarafından hazırlanan anketin sonuçlarına göre, kamu emekçileri en çok maaş yetersizliğinden, borç yükünden ve gıda harcamalarının baskısından şikâyetçi.

ARAŞTIRMAYA 1028 KAMU GÖREVLİSİ KATILDI

23-25 Haziran 2025 tarihleri arasında çevrimiçi gerçekleştirilen anket çalışmasına 1028 kamu çalışanı katıldı. Katılımcıların yüzde 72,4’ü erkek, yüzde 26,8’i kadınlardan oluşurken, yaş dağılımında en yoğun kesimi yüzde 18,4 ile 25-30 yaş aralığı oluşturdu. Kamu çalışanlarının yüzde 76,3’ü evli olduğunu belirtti.

Çalışma süresi açısından değerlendirildiğinde; katılımcıların yüzde 21,6’sı 1-5 yıl, yüzde 16,5’i 11-15 yıl, yüzde 16,2’si 16-20 yıl aralığında kamu görevinde bulunuyor. Görev alanı dağılımında ise yüzde 38 ile sağlık ve sosyal hizmetler öne çıktı.

“MAAŞLAR KİRAYA, KREDİLERE VE BORÇLARA GİDİYOR”

Anketin dikkat çeken bölümlerinden biri de harcama kalemlerine ilişkin veriler oldu. Katılımcıların yüzde 39,8’i en çok harcamayı kira ve konut giderlerine yaptıklarını ifade ederken, yüzde 24,7’si kredi ve borçlarını en büyük gider kalemi olarak belirtti. Katılımcıların yüzde 33,6’sı ikinci sırada gıda harcamalarını, yüzde 18,7’si ise üçüncü sırada yine gıdayı işaret etti.

Bu verileri değerlendiren Genel Başkan Kaya, “Tatili, yatırımı ve birikim yapmayı kamu çalışanları artık hayal bile edemiyor. Harcamalar kira, borç, gıda ve faturalarla sınırlanmış durumda.” dedi.

“ÜCRET VE MAAŞ YETERSİZLİĞİ EN BÜYÜK SORUN”

Katılımcılara yöneltilen “8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde en acil çözülmesi gereken sorun nedir?” sorusuna verilen yanıtlar da çarpıcıydı. Ankete katılanların yüzde 82,7’si “ücret ve maaş yetersizliği”ni birinci sıraya koydu. Kaya, "Kamu çalışanlarının hemen tamamı, ücret ve maaş yetersizlikleri çözülmeden diğer sorunlara odaklanılamayacağını açıkça ortaya koymuştur." şeklinde konuştu.

İkinci sırada yüzde 22 ile bayram ikramiyesi talebi gelirken, onu yüzde 20 ile 3600 ek gösterge verilmesi izledi. Emekli ikramiyesinin yetersizliği, gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, lojman sorunu, zorunlu rotasyon, sözleşmelilerin kadroya alınması, görevde yükselme sınavlarında mülakat, işyerinde mobbing ve şiddet, izin ve nöbet sorunları ile diğer başlıklar da çalışanların gündeminde yer aldı.

“SAHADAN GELEN GERÇEK VERİLERLE MASAYA OTURACAĞIZ”

Araştırmanın sadece sayıların ötesinde, sahadaki gerçek ihtiyaçları yansıttığını vurgulayan Kaya, “Elde edilen bulgular, kamu çalışanlarının çok boyutlu sorun alanlarını anlamaya yönelik önemli ipuçları sunmakta ve politik kararlara yön verecek nitelikte bir dayanak oluşturmaktadır.” diye konuştu.

“TABAN AYLIKLARA YANSITMA, %50 ARTIŞLA GERÇEKLEŞTİRİLMELİ”

Kaya, 7456 sayılı Kanun uyarınca getirilen ilave ödemenin taban aylıklara yansıtılması gerektiğini ifade etti: “375 sayılı KHK’nın Ek-40’ıncı maddesi kapsamında verilen 15.965 gösterge rakamı, %50 artırılarak (23.950) taban aylıklara yansıtılmalı. Bunun için acil yasal düzenleme yapılmalıdır.”

ZAM TALEBİ VE ENFLASYON FARKI

Memur maaşlarının enflasyon karşısında korunması için dönemsel zam taleplerini sıralayan Kaya, “Ocak 2026’da enflasyon farkına ek olarak %30 zam ve bir önceki yılın ekonomik büyüme oranı maaşlara yansıtılmalı. Temmuz 2026’da ise %25 zam yapılmalı” dedi. Aynı şekilde Ocak 2027’de %30, Temmuz 2027’de %25 oranında zam yapılması gerektiğini ifade etti.

“VERGİ DİLİMİ %15’TE SABİTLENMELİ”

Kaya, kamu çalışanlarının artan vergi yüküyle karşı karşıya kaldığını belirterek, “Vergi dilimi %15’te sabitlenmeli. Yıl içinde artan enflasyon, maaşları daha da eritiyor.” dedi.

EMEKLİLERE KONUT ALABİLECEK DÜZEYDE İKRAMİYE TALEBİ

Emekli kamu çalışanlarının yaşam standartlarının da iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, “Emekli maaşı bağlama oranı yeniden düzenlenmeli. TOKİ sosyal konut standartlarında en az 3+1 daire alabilecek bir taban emekli ikramiyesi getirilmelidir.” şeklinde konuştu.

AİLE VE SOSYAL YARDIMLAR GENİŞLETİLMELİ

2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesini de hatırlatan Kaya, sosyal yardım kalemlerinin güncellenmesi gerektiğini belirterek talepleri şöyle sıraladı:

Aile yardımı: 10.000 TL

Çocuk yardımı: Her bir çocuk için 5.000 TL

Doğum yardımı: 20.000 TL

Ölüm yardımı: 40.000 TL

BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI VE FAZLA MESAİ ÜCRETİ

Kaya, “Büyükşehirlerde görev yapan memurlara, 15.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak tutardan az olmamak üzere Büyükşehir Tazminatı ödenmelidir” dedi.

Fazla mesai ücretine ilişkin olarak ise, “Memurun aylık maaş toplamının 1/160’ı saatlik ücret olarak ödenmeli.” ifadelerini kullandı.

Devlet Memurları Konfederasyonu, bu veriler ışığında 2026-2027 toplu sözleşme sürecine hazırlanırken, milyonlarca kamu çalışanının sesi olmayı hedefliyor.