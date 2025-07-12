İngiltere'nin başkenti Londra'da çıkan yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Londra İtfaiye Teşkilatı’ndan yapılan açıklamada, dün kentin doğusundaki Wanstead Flats çayır alanında yerel saatle 12.49'da yangın çıktığına ilişkin ihbarların yapıldığı bildirildi. Açıklamada, yaklaşık 8 futbol sahasından büyük alana karşılık gelen 56 bin metrekareden fazla alanın yandığı kaydedildi.

Yangının kontrol altına alındığını duyuran Londra İtfaiyesi, bu yıl üçüncü kez yapılan sıcaklık uyarısı nedeniyle yangınlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. Açıklamada, vatandaşlardan dikkatli olmaları istenirken, bu yıl Londra'da çıkan 23 yangından 4'ünün son 1 haftada gerçekleştiği belirtildi.