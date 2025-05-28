Şiirlere sarılarak. Şiirlerle savrularak

Sevenlerinin bilincinde derin, samimi, dostça izler ve şiirler bırakarak, bu dünyadan bir LEYLA KARATAŞ geçti.

Yaşarken çoğu şeyin farkında olmuyoruz/olamıyoruz maalesef. Kazanma hırsı, en büyük olma hırsı, egolar, kaprisler, kibirler vs. vs. ne oluyor ki böyle olunca! Bedenimize sarılan birkaç metre kefenden ve üzerimizi örten kara topraktan ötesi yok. YOK. YOK…

En önemlisi geride bıraktığımız bir gülen yüz, bir tatlı dil ötesi yok. YOK. YOK…

Hep gülen yüzüyle gördüm, hep mütevazı duruşuyla ve hep karşılık beklemeden cömert ve vefalı yanıyla tanıdım.

Davranışlarıyla örnek, duruşuyla doğuştan şairdi.

Bazı şiirleri okuduğunuzda şiirsel yanına bakarsınız bir de yazarının yazdığı anki ruh halini hayal etmeye çalışırsınız.

Sevgili Leyla’nın kitabını okuduğumda “Üşüyorum” dizesi böylesine dokunmamıştı. Vefatını duyduğumda Karataş’ın yazarken yaşadıklarını böyle hayal ettirmemişti.

“Üşüyorum

…

Soğukmuş ölüm.”

Ah güzel dostum, nasıl da derin yazmış da ben okurken fark etmemişim. Evet şair dostum, sevenlerin, dostların arkadaşların da şimdi, Mayıs sıcağında, gözyaşlarıyla ardın sıra sırılsıklam ıslattığı yanaklarından üşüyor.

Bir dost dostuna ölümü hangi sözcüklerle anlatır?

Ölmediğini bile bile

Ölüm acısı insan yüreğini nasıl ağlatır?

Omuzlarda giderken

Dost yüreğini nasıl kanatır?

Olmaz biliyorum da

Bir daha gelsen

Bir daha gülsen

Sonra ölsen!

Yok yok ölmesen

Hiç ölmesen

Gelsen

Hep gelsen ve kalsan…

DÜĞÜMLENEN DİL

Üşüyorum

Geç kalmışım

İliklenmemiş hırkalar gibi ayrık ölüm

Emek hırsızları derinlerde yoksulluk

Titredi dalında kuş, elinde sonbahar

Yıkık duvarlara dayanan kırılgan yalnızlık

Adaletin çarpık izleri

Sokaklarda yıkılan kapılar

Kış yılgın, söz durgun sabahlara aymamış çığlık

Umarsızlığa sığınan güz gülüydüler

Geç kalmış

Duraklarda bekleyen yorgun esler

Nakaratlar üzgün

Ekmeksiz düğümlendi dil…

Soğukmuş ölüm.

Leyla Karataş/Gecenin izi kitabından

Yıldızlar yoldaşın olsun, şairim, dostum, gülüşünde güller açan arkadaşım. Toprağın içitmesin…