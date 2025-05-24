Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dar-ı bekaya irtihal eden, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi emekli Öğretim Üyesi Halis Ayhan Hocaefendi'yi dualarla Hakk'a uğurladık. Halis Hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve talebelerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."

İlahiyatçı halis Ayhan kimdir?

İlahiyatçı Prof. Dr. Halis Ayhan, 1944 yılında Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlı Aşağı Sarıkaya köyünde doğmuş, felsefe ve din bilimleri alanında önemli çalışmalar yapmış bir akademisyendir.

Eğitim hayatına Yozgat İmam Hatip Lisesi'nde başlamış (1962), ardından Konya Yüksek İslâm Enstitüsü'nden (şimdiki Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi) 1966 yılında mezun olmuştur.

Kariyerine müftü, öğretmen ve yönetici olarak çeşitli görevlerde bulunarak başlayan Halis Ayhan, 1970 yılında Kayseri Yüksek İslâm Enstitüsü'ne öğretim üyesi olarak atanmıştır. 1975-1983 yılları arasında Bursa Yüksek İslam Enstitüsü müdürlüğü yapmıştır. Enstitünün fakülteye dönüşmesiyle burada öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevlerini sürdürmüştür.

1983 yılında Uludağ Üniversitesi'nde doktorasını tamamlamış, daha sonra Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne geçerek burada doçentlik ve profesörlük unvanlarını almıştır. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca 1988-1991 yıllarında Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi genel müdürlüğü görevini üstlenmiştir.

Mart 2005'te Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine atanmış ve bu görevi de devam etmiştir.

Halis Ayhan'ın başlıca eserleri arasında "Felsefe-Din İlişkileri / Sistematik Felsefe ve Mantık", "Eğitime Giriş ve İslâmiyetin Eğitime Getirdiği Değerler", "Din Eğitimi ve Öğretimi" ve "Eğitim Bilimine Giriş" bulunmaktadır.

Prof. Dr. Halis Ayhan, 24 Mayıs 2025 tarihinde vefat etmiştir.