Küresel piyasalarda tüm dikkatler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yarın açıklayacağı faiz kararına çevrilmiş durumda. Fed’in faiz indirimine gidebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, Başkan Jerome Powell’dan gelebilecek temkinli mesajlara ilişkin öngörüler risk iştahını baskılıyor.

Enflasyon endişesi sürüyor

ABD ekonomisinin güçlü görünümü ve enflasyondaki katılık, gelecek yıl para politikasında sınırlı bir gevşeme alanı bırakabileceği yönündeki beklentileri artırıyor. Fed yetkilileri arasında enflasyon mu yoksa işgücü piyasası mı öncelikli olmalı sorusu üzerindeki fikir ayrılıkları da belirsizliği destekleyen unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

Veriler karmaşık sinyaller veriyor

ABD’de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi kasımda %3,2 ile sabit kaldı. Öte yandan federal hükümetin kapalı olduğu dönemde veri toplama süreçlerinde yaşanan aksaklıklar nedeniyle ekim ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) raporunun yayımlanmayacağı duyuruldu.

Trump’tan çiftçilere destek paketi ve Meksika çıkışı

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan çiftçilerine 12 milyar dolarlık destek açıklarken, Meksika'nın su akışını serbest bırakmaması halinde ülkeye uygulanacak ithalat vergisinin %5 seviyesine çıkarılabileceği uyarısında bulundu.

Jeopolitik endişeler masada

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada Donbas konusunda anlaşmazlığın sürdüğünü söyledi.

Piyasalarda fiyatlamalar

ABD 10 yıllık tahvil faizi: %4,19’dan %4,17’ye geriledi

Dolar endeksi: 99 seviyesinde yatay

Altının onsu: %0,1 düşüşle 4.187 dolar

Brent petrol: %0,3 azalışla 62,2 dolar

New York borsası satış ağırlıklı seyretti

Netflix’in Warner Bros’u 82,7 milyar dolar işletme değeriyle satın almaya hazırlandığına yönelik açıklama, medya sektöründe hareketliliği artırdı. Paramount ise Warner Bros. Discovery’nin tüm hisseleri için 108,4 milyar dolarlık teklif sunduğunu duyurdu.

Başkan Trump, her iki şirketin pazar paylarını değerlendirdiklerini belirterek, “Doğru olanı yapmak istiyorum.” açıklamasını yaptı.

Bu gelişmelerin ardından:

Netflix hisseleri %3’ün üzerinde geriledi

Warner Bros. Discovery %4,4 yükseldi

Paramount %9 değer kazandı

Nvidia hisseleri ise H200 çiplerinin Çin’e sevkiyatına izin verileceği haberleriyle %2’ye yakın artış kaydetti.

Endekslerdeki kapanış:

Dow Jones: -%0,45

S&P 500: -%0,35

Nasdaq: -%0,14

Vadeli endeksler güne yükselişle başladı.

Avrupa borsalarında karışık görünüm

Avrupa Merkez Bankası (ECB) üyelerinden Isabel Schnabel’in açıklamaları, orta vadede faiz artışı ihtimalinin tamamen ortadan kalkmadığı yönündeki beklentileri güçlendirdi. Para piyasalarında ECB’nin 2026 sonuna kadar sınırlı bir faiz artışına gidebileceği fiyatlanıyor.

Veri gündemi:

Almanya sanayi üretimi: %1,8 artış (beklentilerin üzerinde)

Avro Bölgesi yatırımcı güven endeksi: -6,2 seviyesine yükseldi

Endeksler:

FTSE 100: -%0,23

CAC 40: -%0,08

DAX 40: +%0,11

FTSE MIB 30: yatay

Asya borsaları Fed öncesi temkinli

Asya'da yarınki Fed toplantısı öncesi satış baskısı öne çıkıyor. Japonya'nın Misawa açıklarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem, bölgesel risk algısını bir miktar artırdı.

Hong Kong’da ABD’nin Nvidia çiplerinin Çin’e sevkiyatına izin vereceği haberleri sonrasında yerel çip üreticisi hisselerinde gerileme yaşandı. Japonya–Çin hattındaki diplomatik tansiyon da izleniyor.

Avustralya Merkez Bankası faizi %3,60’ta sabit bıraktı.

Kapanışa doğru:

Nikkei 225: +%0,2

Hang Seng: -%0,9

Şanghay: -%0,1

Kospi: -%0,3

Borsa İstanbul günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, dün günü %1,65 artışla 11.189,50 puandan kapattı.

VİOP’ta BIST 30 aralık vadeli kontrat ise akşam seansında %0,09 değer kazanarak 12.383,00 puana yükseldi.

Dolar/TL, dün günü 42,5693 seviyesinde tamamladı. Bugün açılışta kur 42,5480 düzeyinde işlem görüyor.

Analistler, BIST 100’de 11.300–11.400 direnç, 11.100–11.000 destek seviyelerinin öne çıktığını belirtiyor.

Bugün takip edilecek veriler

10.00 – Almanya dış ticaret dengesi (Ekim)

12.00 – Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda’nın konuşması

18.00 – ABD JOLTS açık iş sayısı (Ekim)