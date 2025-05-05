ABD’nin Korumacı Ticaret Adımları ve Trump’tan Yeni Gümrük Vergisi Hamlesi Yatırımcıları Etkiliyor

ABD yönetiminin izlediği korumacı ticaret politikaları, küresel piyasaların ve yatırımcıların odağında kalmaya devam ediyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı son açıklamalarda ekonomi ve Fed politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ı görev süresi dolmadan görevden almayacağını açıkladı.

Tarife politikalarında ise belirsizlik sürüyor. Özellikle Çin ile sürdürülen müzakerelerden olumlu sinyaller alınmaya devam ederken, ABD’nin yeni tarife kararları yatırımcıların temkinli davranmasına neden oluyor. Çin Ticaret Bakanlığı'nın geçtiğimiz hafta, üst düzey ABD’li yetkililerle çeşitli kanallardan iletişim kurulduğunu ve tarife görüşmelerinin gündeme geldiğini açıklaması piyasadaki iyimserliği desteklemişti.

Trump’tan Film Sektörüne Yönelik Gümrük Vergisi Talimatı

Trump, dün gerçekleştirdiği röportajda, ABD Ticaret Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliğine, yabancı ülkelerde üretilen ve ABD’ye ithal edilen tüm filmlere yüzde 100 gümrük vergisi uygulanması yönünde adım atılması talimatı verdiğini duyurdu. Diğer ülkelerin film sektörüne çeşitli teşvikler sağladığını savunan Trump, Hollywood’un zor durumda olduğunu ve film yapımının yeniden ABD’ye dönmesi gerektiğini belirtti.

Analistlerden Uyarı: Tarife Açıklamaları Piyasada Dalgalanma Yaratıyor

Uzmanlar, ani gelen tarife açıklamalarının piyasa üzerinde volatiliteyi artırdığını belirtiyor. Film sektörüne özel getirilen tarifelerin küresel risk iştahı üzerindeki etkisinin sınırlı olacağı düşünülse de, ticaret ve tedarik zincirlerinde yaşanabilecek sorunların daha geniş makroekonomik etkiler yaratabileceği uyarısı yapıldı.

Fed Kararı Bekleniyor, Faiz İndirimi Temmuza Sarktı

Bu hafta gözler Fed'in faiz kararı ve ekonomik projeksiyonlarında olacak. Para piyasalarında, Fed’in bu hafta faizleri sabit tutacağı kesin gözüyle bakılırken, güçlü gelen istihdam verileri nedeniyle yılın ilk faiz indiriminin temmuz ayına ertelendiği görülüyor. İstihdam piyasasındaki güçlü görünüm enflasyonist baskıları artırırken, tarifelerin bu baskıya katkı sağladığı değerlendiriliyor.

ABD Borsaları Kazançlarını Geri Aldı, Tahvil Faizleri Yükselişte

Cuma günü S&P 500 endeksi yüzde 1,47, Nasdaq yüzde 1,51 ve Dow Jones yüzde 1,39 değer kazanarak yükselişini sürdürdü. S&P 500 endeksi, Kasım 2004’ten bu yana en uzun günlük yükseliş serisini kaydederek üst üste 9. gününü artıda kapattı.

ABD 10 yıllık tahvil faizleri ise yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 4,31’e çıktı. Altının ons fiyatı yüzde 0,5 artışla 3.255 dolara ulaşırken, dolar endeksi yüzde 0,3 düşüşle 99,7 seviyesinde. Brent petrol ise OPEC+ üretim artışı haberleriyle yüzde 3,9 düşerek 59,3 dolara geriledi.

Kurumsal Gelişmeler ve Bilanço Sezonu Takipte

Hafta boyunca Palantir, Ford, AMD, Novo Nordisk, Uber ve ARM Holding gibi önde gelen şirketlerin bilanço sonuçları yatırımcılar tarafından yakından izlenecek. Analistler, tarife açıklamalarının şirketlerin geleceğe yönelik projeksiyonlarında etkili olabileceğini vurguluyor.

Avrupa'da Gündem Rusya-Ukrayna Savaşı ve BoE Kararı

Avrupa piyasalarında, ticaret savaşlarının derinleşmeyeceği yönündeki beklentiler olumlu hava yaratırken, Rusya-Ukrayna savaşına dair gelişmeler de yakından takip ediliyor. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ateşkes için diplomatik sürecin en az 30 gün sürmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Avrupa’dan daha sert yaptırımlar ve savunma işbirliği talep etti.

Bu hafta Avrupa’da İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) faiz kararı piyasaların takibinde olacak. Para piyasaları, BoE’nin faiz oranını yüzde 4,50’den yüzde 4,25’e düşürmesini bekliyor.

Asya’da Tatiller Nedeniyle Durgunluk Hakim

Asya tarafında Japonya, Güney Kore, Çin ve Hong Kong’da resmi tatiller nedeniyle işlemler gerçekleştirilmiyor.

Türkiye'de Gözler Nisan Ayı Enflasyon Verilerinde

Yurt içinde cuma günü BIST 100 endeksi yüzde 0,98 artışla 9.167,58 puana yükseldi. VİOP'ta BIST 30 endeksine dayalı haziran vadeli kontrat ise akşam seansında yüzde 0,2 artışla 10.551 puandan işlem gördü.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayı enflasyon verilerini açıklayacak. AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi’ne katılan ekonomistler, TÜFE’nin nisan ayında yüzde 3,24 artacağını öngörüyor. Bu tahmine göre yıllık enflasyonun yüzde 38,18'e çıkması bekleniyor. 2025 sonu için ise ortalama enflasyon beklentisi yüzde 31,16 düzeyinde.

Ekonomi Yönetiminden TL'yi Güçlendirecek Yeni Adımlar

Hafta sonu alınan kararlarla birlikte, ihracat bedeli satış zorunluluğu yüzde 35’e çıkarıldı, döviz dönüşüm desteği yüzde 3’e yükseltildi. Ayrıca tüzel kişilere yönelik TL mevduat hedefi zorunlu karşılıklarla yeniden devreye alındı.

Piyasalarda Bugünün Öne Çıkan Verileri:

10.00 – Türkiye, Nisan ayı TÜFE ve Yurt İçi ÜFE

11.30 – Avro Bölgesi, Mayıs Sentix Yatırımcı Güven Endeksi

16.45 – ABD, Nisan ayı Hizmet ve Bileşik PMI

17.00 – ABD, ISM Hizmet Sektörü PMI Borsa bugün güne nasıl başladı? İçeriği Görüntüle