Borsa İstanbul, pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarının takas süresiyle ilgili önemli bir duyuru yaptı. Halihazırda T+2 (işlem gününü takip eden ikinci iş günü) sisteminin uygulandığı piyasada, küresel gelişmelere paralel olarak T+1 takas döngüsüne geçiş ihtimali gündeme getirildi.

Borsa İstanbul Grubu tarafından yapılan açıklamada, son dönemde dünya finans piyasalarında takas sürelerinin kısaltılmasına yönelik ciddi adımlar atıldığı hatırlatıldı. Bu kapsamda ABD’nin 28 Mayıs 2024 itibarıyla T+1 sistemine geçtiği, Avrupa Birliği, İsviçre ve İngiltere’nin ise 11 Ekim 2027 tarihini bu geçiş için hedeflediği belirtildi.

Kuruluştan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sermaye piyasalarında işlem yapan yatırımcıların işlem maliyetlerini düşürmek, işlem sonrası riskleri azaltmak ve küresel finansal sistemle uyum sağlamak amacıyla T+1 takas döngüsüne geçişin uygulanabilirliği, bu geçişin sermaye piyasaları üzerindeki etkileri ve piyasa aktörleri açısından doğuracağı sonuçların kapsamlı şekilde değerlendirilmesi için bir süreç başlatmış bulunmaktayız. Tüm piyasa paydaşlarının görüşlerinin alınacağı bu değerlendirme sürecini kamuoyuyla paylaşırız.”

Borsa İstanbul’un başlattığı bu süreç, sermaye piyasalarının uluslararası normlara daha fazla entegre olması açısından kritik bir adım olarak görülüyor.