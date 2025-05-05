Antalya’nın Kepez ilçesinde yaşayan Mehmet Mahmut ve Ayşe Doğruyol çifti, imzaladıkları tahliye taahhütnamesinin farkında olmadan geçerli hale gelmesi sonucu 4 yıldır oturdukları evden eşyalarıyla birlikte çıkarıldı. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden çift, mağduriyet yaşadıklarını belirtti.

4 Yıllık Kiracı Çift Evden Çıkarıldı

Kepez ilçesi Habibler Mahallesi’nde bulunan 4 katlı bir apartmanın 2. katında kiracı olarak yaşayan Mehmet Mahmut ve Ayşe Doğruyol çifti, 4 yıl boyunca kiralarını düzenli ödemelerine rağmen evden tahliye edildi. İddiaya göre ev sahibi B.K., kira bedelinde artış talep etti ancak taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı. Bu süreçte, daha önce emlakçı aracılığıyla imzalanan tahliye taahhütnamesi devreye alındı.

“Eşyalarımız Kapının Önüne Kondu”

Yeminli tercüman olduğunu belirten Mehmet Mahmut Doğruyol, yaşadıkları süreci şu sözlerle anlattı:

“Dört yıldır kiracısı olduğumuz evde tüm ödemeleri zamanında yaptık. Ev sahibi kira artışı istedi, biz de yüzde 50’ye kadar kabul ettik ama anlaşma sağlanamadı. Sonra eşine dava açtırmış. İcra memurları geldiğinde büyük şok yaşadık. Eşyalarımızı kapının önüne koydular. Eşim kalp ameliyatı geçirdi, ben de hastayım. Raporlarımız var ama kimse ilgilenmedi.”

Avukattan Açıklama: “Yasal Süreci Başlattık”

Çiftin avukatı Zeynel Sayar ise, hukuki olarak süreci takip ettiklerini belirterek şu açıklamalarda bulundu:

“Müvekkilimiz kira sözleşmesini imzalarken, içeriği açıkça belirtilmeden bir tahliye taahhütnamesi de imzalatılmış. Bu tür belgelerin noter huzurunda düzenlenmesi gerekir. Ev sahibi, bu belgeyi kullanarak yüksek kira talebine yanıt alamayınca tahliye işlemlerini başlatmış. Eşyalarıyla birlikte sokağa atılan müvekkillerimiz için yasal girişimlerde bulunduk.”

Hukuki Uyarı: Tahliye Taahhütnamesi Noter Onaylı Olmalı

Uzmanlar, tahliye taahhütnamesi gibi belgelerin geçerli olabilmesi için noter onaylı ve açık beyan içermesi gerektiğini belirtiyor. Aksi durumda bu belgelerin geçerliliği tartışmalı hale geliyor.

Sosyal Medyada Tepki Büyüyor

Sosyal medya kullanıcıları, sağlık sorunları yaşayan çiftin eşyalarıyla birlikte evden çıkarılmasına büyük tepki gösterdi. Olayın ardından binlerce kişi destek mesajları paylaşırken, konunun resmi merciler tarafından da incelenmesi talep ediliyor.