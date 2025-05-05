Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katli apartmanda çıkan yangın bina sakinlerini paniğe soktu. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Antalya Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3069 sokakta akşam saatlerinde çıkan yangında bulunan 3 katlı binada yangın çıktı. Abdullah G.'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sahibi ve apartman sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederken yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartmandaki bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü.