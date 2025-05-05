Bitlis’in Tatvan ilçesinde, halk arasında “Nemrut’un develeri” olarak bilinen ve zamanla tahribata uğrayan kaya bloklarının korunması için harekete geçildi. Volkanik Nemrut Dağı’nın patlaması sonucu oluşan bu dikkat çekici kayaç yapıların, gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla resmi çalışmalar başlatılıyor.

Tatvan ilçesindeki Nemrut Dağı’nın volkanik patlamasıyla meydana gelen ve deve ile insan figürlerine benzetilen 26 kaya blokunun yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtildi. Her geçen gün doğal ve çevresel etkenlerle daha fazla zarar gören bu kaya oluşumları için koruma altına alınma süreci başlatıldı.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Tatvan Kaymakamı Remzi Demir, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Ergin Güven ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte bölgeyi ziyaret ederek yerinde incelemelerde bulundu.

“Görsel bir şölen sunuyor”

Kaya blokları hakkında bilgi alan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, bölgenin doğa turizmi açısından önem taşıdığını vurgulayarak şu açıklamalarda bulundu:

"Nemrut kalderasıyla ilgili yaptığımız daha üst boyutlu milli park, jeopark çalışmasının içerisinde değerlendireceğiz. Vatandaşlarımızın en güzel şekilde burada güzel fotoğraflar vererek, sevdikleriyle birlikte ziyaret etmekten mutlu olduğu bir alan haline gelmesi için çalışmalar yapacağız.

Halk arasında 'Nemrut Develeri' olarak bilinen bu bölgede 26 kayacın yer üstünde olduğunu gördük. Bununla ilgili araştırma yapılıp, koruma altına alınması için çalışma başlatacağız. Bitlis, hem doğal güzellikleriyle hem de tarihi dokusuyla çok güzide bir vilayet.

Burada 15’inci yüzyılda olduğunu değerlendirdiğimiz bir volkanik patlama sonrasında oluşan kayaç yapılar Nemrut'un develeri olarak halk tabiriyle adlandırılmakta. Volkanik patlama sonrası oluşan bu kayaç yapılarda burada vatandaşımıza çok güzel bir görsel şölen sunuyor."