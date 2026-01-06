ABD yönetiminin Venezuela’ya yönelik askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun ülke dışına çıkarılması sonrası ortaya çıkan jeopolitik gelişmeler, küresel piyasaların odağına yerleşti. Bölgedeki gerginlikler genel olarak risk iştahını olumsuz etkilemezken, teknoloji ve yapay zeka şirketlerinin hisselerine ilgi yeni yılda da güçlü kalmaya devam ediyor.

Yapay Zeka Yatırımları Risk İştahını Artırıyor

Teknoloji sektöründe faaliyet gösteren yapay zeka şirketlerinin yatırımlarını sürdüreceğine ve kazançlarını artıracağına yönelik beklentiler, piyasalarda iyimserliği destekleyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Özellikle veri merkezleri ve gelişmiş bilgi işlem alanlarından gelen yoğun yapay zeka talebi, yatırımcıların bu alana yönelik pozisyonlarını artırmasını sağlıyor.

ABD Merkez Bankası’na (Fed) ilişkin faiz indirim beklentileriyle birlikte teknoloji hisselerinde nisan ayından bu yana görülen yükseliş eğilimi de piyasaları desteklemeyi sürdürüyor. Fed’in para politikasındaki gevşemenin yanı sıra, şirketlerin daha güçlü büyüme performansı ve olumlu bilanço açıklayacağına dair öngörüler de yatırımcı güvenini artırıyor.

Enerji ve Savunma Sanayi Hisseleri Öne Çıktı

ABD’nin Venezuela operasyonunun ardından gözler özellikle petrol piyasası ve enerji şirketlerine çevrildi. Donald Trump’ın, Venezuela’nın petrol endüstrisine ABD’li şirketlerin dahil olacağını açıklaması sonrası enerji hisselerinde yükselişler hız kazandı. Jeopolitik gerilimlerin artması ise savunma sanayi şirketlerinin hisselerine pozitif yansıdı.

Analistler, Venezuela’nın petrol üretim altyapısının zayıf durumda olduğunu belirterek, üretimin kayda değer biçimde artması için büyük yatırımlar ve uzun yıllar gerekebileceğini ifade ediyor. Bu nedenle yatırımcılar kısa vadede enerji sektöründeki gelişmeleri yakından takip ediyor.

Makro Veriler Piyasaların Yönünü Belirleyecek

Jeopolitik başlıklar gündemin ilk sırasında yer alsa da, ABD’de bu hafta açıklanacak istihdam verilerinin piyasaların genel seyri üzerinde belirleyici olması bekleniyor. Ayrıca Fed San Francisco Şubesi tarafından yayımlanan bir araştırmada, olası yüksek tarife artışlarının belirsizliği artırabileceği, bunun da talebi azaltarak enflasyonda düşüşe yol açabileceği vurgulandı.

Nvidia’dan Yeni Yapay Zeka Modelleri

Teknoloji cephesinde dikkat çeken bir diğer gelişme ise ABD’li çip üreticisi Nvidia’nın yeni ürün tanıtımı oldu. Şirket; ajan tabanlı yapay zeka, otonom araçlar, robotik, biyomedikal ve fiziksel yapay zeka gibi farklı alanlarda kullanılmak üzere yeni yapay zeka modelleri, veri setleri ve araçlarını kamuoyuna sundu.

ISM İmalat PMI Verisi Beklentilerin Altında

Makroekonomik veri tarafında ise ABD’de Tedarik Yönetim Enstitüsü’nün (ISM) açıkladığı imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), aralık ayında 47,9 seviyesine gerileyerek beklentilerin altında kaldı ve sektörde daralmanın sürdüğüne işaret etti.

Küresel Piyasalarda Son Durum

Bu gelişmeler ışığında;

ABD’nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,1770 seviyesinde,

Dolar endeksi yatay seyirle 98,2 düzeyinde işlem görüyor.

Değerli metallerde yükseliş eğilimi dikkat çekerken;

Altının onsu yüzde 0,5 artışla 4.466 dolar ,

Gümüşün onsu yüzde 3,2 kazançla 78,6 dolar seviyesinde bulunuyor.

Enerji piyasalarında ise;

Brent petrolün varil fiyatı, dün yüzde 1,6 yükselişle 61,7 doları test etmesinin ardından bugün yüzde 0,3 düşüşle 61,5 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

Bitcoin fiyatları yüzde 0,59 gerilemeyle 93.639 dolar düzeyinde seyrediyor.

Avrupa ve Asya Borsalarında Rekorlar

New York borsası, enerji ve savunma hisseleri öncülüğünde günü pozitif tamamladı. Dow Jones endeksi yüzde 1,23 yükselerek 49.209,95 puanla rekor seviyeyi test etti. S&P 500 ve Nasdaq endekslerinde de değer artışları görüldü.

Avrupa borsalarında da savunma sanayi hisseleri ön plana çıktı. Almanya’da DAX endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesini görürken, Rheinmetall ve Thales gibi şirketlerin hisseleri güçlü yükselişler kaydetti.

Asya piyasalarında teknoloji şirketleri öncülüğünde iyimserlik hakim oldu. Japonya’da Nikkei 225 endeksi, Güney Kore’de ise Kospi endeksi rekor seviyeleri test ederek günü yükselişle sürdürüyor.

Borsa İstanbul Rekor Kapanış Yaptı

Yurt içinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü yüzde 1,77 yükselişle 11.702 puandan tamamlayarak tarihi zirvede kapattı. Dolar/TL ise bankalararası piyasada 43,03 seviyelerinde yatay seyrini koruyor.