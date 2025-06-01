Konu ile alakalı Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
” Kızılcahamamlı Güreşçilerimiz Türkiye Şampiyonası Yolunda!
Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı güreşçilerimiz, 29-30-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen U-10/U-11/U-12/U-13/U-14 Kenan Aksoy İl Müsabakasında büyük bir başarıya imza attı.
Gösterdikleri azim ve mücadeleyle minderde fırtına gibi esen güreşçilerimiz, madalyaları tek tek topladı:
Erdem Özdemir – 41 kg (2.)
Mert Ergün – 41 kg (3.)
Gazi Hikmet Gökmen – 41 kg (3.)
Yusuf Arslan – 52 kg (3.)
Orhan Mamuş – 52 kg (2.
Berat Yalçınkaya – 57 kg (3.)
Yaşar Özbekler – 78 kg (1.)
Yusuf Akbaş – 48 kg (5.)
Yusuf Emir Ünlü – 48 kg (5.)
Bu önemli derecelerle güreşçilerimiz, Sivas’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.
Kızılcahamam’ımızı gururla temsil eden tüm güreşçilerimizi ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!”