Konu ile alakalı Kızılcahamam Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

” Kızılcahamamlı Güreşçilerimiz Türkiye Şampiyonası Yolunda!

Kızılcahamam Belediyesi Güreş Takımı güreşçilerimiz, 29-30-31 Mayıs 2025 tarihlerinde Ankara’da düzenlenen U-10/U-11/U-12/U-13/U-14 Kenan Aksoy İl Müsabakasında büyük bir başarıya imza attı.

Gösterdikleri azim ve mücadeleyle minderde fırtına gibi esen güreşçilerimiz, madalyaları tek tek topladı:

Erdem Özdemir – 41 kg (2.)

Mert Ergün – 41 kg (3.)

Gazi Hikmet Gökmen – 41 kg (3.)

Yusuf Arslan – 52 kg (3.)

Orhan Mamuş – 52 kg (2.

Berat Yalçınkaya – 57 kg (3.)

Yaşar Özbekler – 78 kg (1.)

Yusuf Akbaş – 48 kg (5.)

Yusuf Emir Ünlü – 48 kg (5.)

Bu önemli derecelerle güreşçilerimiz, Sivas’ta yapılacak Türkiye Şampiyonası’na katılmaya hak kazandı.

Başkan Acar'dan 19 Mayıs Mesajı
Başkan Acar'dan 19 Mayıs Mesajı
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Kızılcahamam’ımızı gururla temsil eden tüm güreşçilerimizi ve emeği geçen antrenörlerimizi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz!”

Muhabir: Haber merkezi